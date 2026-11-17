В мероприятии приняли участие председатель правительства региона Владимир Сластенин, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган и исполняющий обязанности руководителя регионального отделения Центробанка Вадим Зайцев.

Аудитория сессии была представлена руководителями органов исполнительной власти, представителями банковских структур и бизнес-сообщества, учеными-экономистами и активистами общественных организаций. Некоторые участники присоединились к мероприятию посредством онлайн-связи.

Андрей Ганган, выступив в роли основного докладчика, подробно разъяснил механизмы формирования решений Банка России относительно ключевой ставки, осветил ключевые факторы, оказывающие влияние на уровень инфляции в стране.

Напомним, что 23 октября Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 14%. Согласно данным на 19 октября, годовая инфляция в стране достигла отметки в 6,8%. Эксперты Банка России прогнозируют возвращение инфляции к целевому показателю в 4% к 2027 году.

Владимир Сластенин подчеркнул важность подобных мероприятий для выстраивания эффективного диалога между бизнес-средой и финансовыми институтами. По его мнению, предпринимателям необходимо глубоко понимать принципы формирования решений по ключевой ставке, также важно, чтобы при анализе экономической ситуации учитывались региональные особенности ведения бизнеса.

Премьер отметил, что подобные встречи предоставляют предпринимателям уникальную возможность напрямую общаться с представителями Банка России, делиться своими проблемами и искать пути их решения. Правительство республики и региональное отделение ЦБ ведут совместную работу по совершенствованию финансовой инфраструктуры, расширению доступности банковских услуг и повышению уровня финансовой грамотности населения.

В качестве примера успешного сотрудничества Владимир Сластенин привел динамику развития безналичных расчетов: если семь лет назад использование банковских карт было не столь распространено, то сегодня заработная плата практически всех сотрудников перечисляется на карты, во многом это результат совместных просветительских усилий.

Во второй части мероприятия предприниматели активно задавали вопросы и обсуждали такие темы, как доступность кредитных ресурсов, инфляционные ожидания и специфика ведения бизнеса в регионах, где малый и средний бизнес играет значительную роль в экономике.

Вадим Зайцев представил данные о ситуации в Ингушетии: по итогам сентября годовая инфляция в республике составила 6,1%, что ниже среднероссийского показателя (6,35%). Также был отмечен рост оборота розничной торговли на 4,8%. Он подчеркнул, что более 87% корпоративных кредитов в регионе приходится на малый и средний бизнес.

В завершение мероприятия участники прошли анкетирование и приняли участие в онлайн-опросе об инфляционных ожиданиях. Мнения и предложения предпринимателей будут учтены Банком России при подготовке к предстоящему заседанию Совета директоров по ключевой ставке, которое состоится 18 декабря.