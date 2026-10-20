Премьер Ингушетии взял на контроль вопрос благоустройства улицы в селе Экажево

Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики, поводом для мероприятия с участием премьер-министра региона Владимира Сластенина стало обращение жителя Экажево Назрановского района Гирихана Шанхоева с просьбой привести в порядок улицу Арсаноева.

Между тем, как отмечается, территория включена в программу благоустройства на 2027 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В ходе всероссийского голосования проект поддержали 6 301 человек.

В рамках работ планируется заасфальтировать участок проезжей части, установить наружное освещение на существующих опорах электропередачи и разместить скамейки. Работы намечены на период с апреля по декабрь будущего года.

Рассмотрение обращения и благоустройство улицы Владимир Сластенин взял на личный контроль.