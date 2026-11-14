Представитель Миннаца Ингушетии прошел стажировку в аппарате МИД России 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба Миннаца Ингушетии

Заместитель руководителя министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Хамзат Хашиев принял участие в стажировке в центральном аппарате Министерства иностранных дел России в Москве.

Программа была посвящена внешнеэкономической деятельности, международному сотрудничеству и продвижению интересов регионов на мировой арене, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе ведомства. 

В мероприятии участвовали представители исполнительных органов субъектов Северо-Кавказского федерального округа, специалисты по внешней политике и межрегиональному сотрудничеству, сотрудники МИД в регионах СКФО. 

В течение двухдневной программы прошли рабочие встречи с профильными департаментами министерства. Участники обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия, обменялись опытом и рассмотрели перспективные направления сотрудничества в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Такой формат позволил участникам глубже понять механизмы реализации внешнеполитических задач, укрепить профессиональные компетенции и наметить совместные проекты по развитию межрегионального и международного сотрудничества.

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