Представитель Миннаца Ингушетии прошел стажировку в аппарате МИД России 

Программа была посвящена внешнеэкономической деятельности, международному сотрудничеству и продвижению интересов регионов на мировой арене, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

В мероприятии участвовали представители исполнительных органов субъектов Северо-Кавказского федерального округа, специалисты по внешней политике и межрегиональному сотрудничеству, сотрудники МИД в регионах СКФО.

В течение двухдневной программы прошли рабочие встречи с профильными департаментами министерства. Участники обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия, обменялись опытом и рассмотрели перспективные направления сотрудничества в сфере внешнеэкономической деятельности.

Такой формат позволил участникам глубже понять механизмы реализации внешнеполитических задач, укрепить профессиональные компетенции и наметить совместные проекты по развитию межрегионального и международного сотрудничества.