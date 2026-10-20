Правительство Ингушетии окажет содействие Росстату в сборе данных 

Особый акцент был сделан на работе с жителями: участники обсудили важность разъяснения целей опросов, порядка их проведения, также гарантий защиты конфиденциальной информации, сообщили газете «Ингушетия» в региональном кабинете министров.

Как было отмечено, точные статистические данные служат основой для объективной оценки социально-экономического положения республики, планирования дальнейшей работы и принятия взвешенных управленческих решений.

Владимир Сластенин заверил, что правительство готово предоставить организационную, информационную и разъяснительную поддержку при проведении статистических обследований.

В завершении встречи от имени Главы региона Махмуда-Али Калиматова премьер вручил заместителю руководителя Росстата Сергею Окладникову юбилейную медаль «100-летие государственности Республики Ингушетия».