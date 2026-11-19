Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании, энергетики заменили на ЛЭП 1,2 км ветхого провода на самонесущий изолированный отечественного производства. СИП прочен и пожаробезопасен, минимизирует риск коротких замыканий во время непогоды и предотвращает налипание мокрого снега.

Монтаж современного провода позволяет повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, снизить риск электротравматизма среди населения, а также защитить сети от незаконных подключений.

Кроме того, на линии электропередачи установили новый разъединитель. Коммутационное устройство необходимо для оперативного и безопасного отключения отдельных участков энергообъекта при плановом ремонте, а также для локализации технологических нарушений без длительного обесточивания всех потребителей.

«Высокогорье требует от энергетиков особой подготовки и применения максимально надежных материалов. Замена провода на самонесущий изолированный и установка нового разъединителя позволят нам свести к минимуму риски технологических нарушений на участке, особенно зимой, когда погодные условия в горах наиболее суровы. Обновленная ЛЭП имеет важное социальное и стратегическое значение для района: от ее надежности зависит не только бытовой комфорт жителей Фуртоуга, но и непрерывный производственный цикл промышленного предприятия, где перебои со светом недопустимы», — отметил главный инженер Джейрахских районных электрических сетей филиала «Ингушэнерго» Руслан Ахриев.

Работы выполнены в рамках Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Ингушэнерго» на 2026 год.