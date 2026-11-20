По словам директора культурного учреждения Тамары Чаниевой, ранее дом культуры был центром активной общественной жизни: здесь кипела деятельность, только в кружок хореографии записалось около 90 детей. Однако все изменилось, когда директор обнаружила в своем кабинете трещины в стенах. Вскоре стали проявляться и другие проблемы: отходили двери, отклеивалась плитка, в некоторых местах начал проваливаться пол.

Косметические ремонты не помогли устранить неполадки, в здании по-прежнему сыро и стоит неприятный запах. Актовый зал, который раньше был предметом гордости, тоже пострадал. В результате обеспокоенные родители перестали пускать своих детей в ДК.

Администрация учреждения отправляла письма с описанием ситуации, в ответ приезжали комиссии из Минстроя и Минкультуры. Однако до сих пор дому культуры не присвоен статус «аварийного».

По поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова была сформирована специальная комиссия, в которую вошли представители Минкультуры, районной администрации и технадзора. Эксперты провели оценку состояния несущих конструкций и выявили имеющиеся дефекты. Теперь предстоит получить заключение независимой экспертизы.

Главный специалист отдела технического надзора Минстроя региона Тамерлан Дзейтов констатировал неудовлетворительное состояние объекта. Он отметил наличие множества трещин в несущих и внутренних стенах, перегородках, также просадку фундамента. В некоторых местах наблюдается протечка воды через кровлю, из-за чего провис потолок типа Armstrong. Минстрой ведет работу по привлечению специализированных организаций для детального обследования здания, средства на это должен выделить Минфин.

Как раз об этих дополнительных затратах не раз говорил руководитель субъекта, акцентируя внимание на том, что объекты необходимо строить качественно, чтобы избежать незапланированных расходов в будущем, не возвращаться к уже реализованным проектам для их переделки, напомнили в кабинете министров региона.