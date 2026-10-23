Пострадавших при взрыве газа детей навестила в больнице в Назрани Львова-Белова 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минздрава республики, двое детей находятся в реанимации, еще трое — в отделении травматологии. Состояние всех оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

Мария Львова-Белова поблагодарила врачей больницы за помощь пострадавшим. По словам медиков, в скором времени семья сможет воссоединиться.

Во время визита детский омбудсмен встретилась с отцом и другими близкими родственниками детей. Обсуждались вопросы дальнейшей поддержки семьи. Речь шла о содействии в реабилитации детей в федеральном центре. Также планируется помочь с ремонтом дома, если его восстановление возможно, либо с приобретением нового жилья.

Напомним, 22 октября 2026 года шесть человек, в том числе пятеро детей, пострадали при хлопке газа в частном доме в поселке Новый. Следователи и сотрудники прокуратуры работают на месте ЧП. По данным МЧС по Северной Осетии, пожара не было.

Пятеро пострадавших детей 2013, 2014, 2016, 2018 и 2016 годов рождения были доставлены в ДРКБ в Назрани. Их мать, 1987 года рождения, находится в Ингушской республиканской клинической больнице имени Алаудина Ахушкова.