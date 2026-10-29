Постпредство Ингушетии в Москве 31 октября проведет круглый стол с молодежью

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве, основными темами встречи станут: «Способы вовлечения молодёжи в деструктивные сообщества через интернет и меры противодействия вербовке»; «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, укрепление традиционных ценностей»; «Поддержка студентов из Ингушетии, обучающихся в московских вузах».

Спикерами выступят: представители Антитеррористической комиссии и Миннаца РИ, МГЮА имени О. Е. Кутафина, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, а также общественники.

Отмечается, что участникам круглого стола будут даны практические рекомендации по распознаванию признаков вербовки в интернете, действиям в потенциально опасных ситуациях и обращению за помощью в профильные структуры.

В завершение мероприятия каждый желающий сможет задать интересующие его вопросы.