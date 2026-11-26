Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве, программа включала в себя выставку, сеанс рисования с натуры «Хранительница традиций. Душа Ингушетии» и этнографический лекторий «Исследования Кавказа». Гости узнали о традиционной культуре и историческом наследии народов Кавказа.

Отмечается, что тема ингушского национального костюма привлекла особое внимание. Танзила Чабиева представила образ, который отразил культурные особенности республики.

Завершили программу выступления с традиционными хороводами и знакомство с аутентичным народным костюмом. Фестиваль стал площадкой для знакомства с культурным многообразием народов России.