Постпред Ингушетии в Москве стал участником «Российской энергетической недели» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве, на площадке форума собралось более 6,5 тыс. человек, представляющих 85 государств. В ходе дискуссий делегаты затронули вопросы развития мировой энергетики, обсудили внедрение современных технологий, а также укрепление международного сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе.

В повестку заседаний вошли вопросы энергетической безопасности, развития инфраструктуры и внедрения инновационных решений в отрасли — их рассмотрели участники.

Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс и Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.