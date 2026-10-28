Постпред Ингушетии в Москве стал участником конференции «Россия и Африка»

Как информировали газету «Ингушетия» в Постпредстве республики, в ходе мероприятия обсуждались вопросы развития диалога между религиями и культурами, взаимодействие в образовательной, культурной и благотворительной сферах, а также сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Отдельный акцент был сделан на усилении гуманитарных связей России с государствами Африки, обмене практиками в области воспитания молодёжи и поддержки семейных ценностей.

Организатором конференции выступило Духовное управление мусульман Российской Федерации при содействии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».