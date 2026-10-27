Постпред Ингушетии при Президенте России встретился со своим коллегой из КБР

Павел Цороев
Фото:
Постпредство РИ

Постоянный представитель Ингушетии при Президенте Российской Федерации Муслим Оздоев встретился с коллегой из Кабардино-Балкарии Ратмиром Бекишевым.

Как информировали газету «Ингушетия» организаторы мероприятия, в ходе беседы стороны обсудили развитие сотрудничества между представительствами и перспективы совместной работы. Отдельное внимание уделили обмену опытом и налаживанию деловых связей.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии и продолжении сотрудничества между своими ведомствами.

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