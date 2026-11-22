По словам заявителя, в 2025 году неустановленный покупатель по месту его жительства на основании устных договоренностей приобрел у него в рассрочку крупный рогатый скот. Однако долговые обязательства не исполнил, причинив материальный ущерб на сумму 360 тыс. рублей.

По требованию Заурбека Джанхотова прокуратура Сунженского района отменила ранее принятое органом предварительного расследования незаконное решение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество в крупном размере). Ход расследования взял на личный контроль заместитель прокурора региона, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.