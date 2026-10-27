Помощник руководителя СУ СКР по Ингушетии удостоен медали за помощь бойцам СВО

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба СУ СКР по Ингушетии

Помощник руководителя регионального управления СКР по общественно-политической работе Умар Горчханов удостоен медали «За содействие и помощь участникам СВО» согласно распоряжению Главы республики.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, награду вручил руководитель отделения общественной организации «Офицеры России» в республике Руслан Галаев. 

Отмечается, что это стало признанием личного вклада Умара Горчханова в поддержку участников специальной военной операции. Также отмечена его активная гражданская позиция и общественная деятельность.

Награда
СВО
Следком