«Поздравляю республику с приближающейся важной датой — 250-летием Ингушетии в составе Российского государства. Представители ингушского народа одними из первых на Кавказе принесли присягу на верность России. Это было важное историческое решение, которое во многом определило судьбу ингушского народа, повлияло на развитие России в целом», — заметил, открывая совещание, Трутнев.

По словам вице-премьера, в республике наблюдается рост показателей, связанных с валовым продуктом и привлечением инвестиций. Регион занял 62-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись на 10 позиций по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, доходы населения остаются весьма низкими. Во втором квартале 2020 года они снизились на 4,7%. В 2019 году регион находится на 79-м месте в России по уровню жизни. Уровень бедности в 2,5 раза превышает среднероссийский показатель (84-е место по России); среднедушевые доходы населения более чем в два раза меньше, чем в среднем по стране (84-е место); уровень общей безработицы почти в 6 раз превышает среднероссийский показатель (85-е место по Российской Федерации).

Обсуждалась поддержка многодетных семей. В Ингушетии проживает более 28 тысяч многодетных семей, где имеются 3 и более детей в возрасте до 14 лет. Около 13 тысяч многодетных матерей состоят на учете в службе занятости. В рамках улучшения ситуации на рынке труда, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов предложил провести в республике эксперимент по организации занятости женщин, имеющих 3-х и более детей, путем заключения с ними «воспитательного (образовательного) контракта».

Высоким остается дефицит ученических мест в общеобразовательных (28 тысяч) и в дошкольных (более 11 тысяч) организациях, дефицит коек в лечебных учреждениях (обеспеченность койками в 1,6 раза ниже аналогичного показателя по России). Мероприятий по строительству социальных объектов, запланированных в рамках реализации федеральных программ, недостаточно. Это связано с ежегодным демографическим приростом населения и с большой степенью износа существующей материально-технической базы социальной сферы. Более 20% школ (27 школ из 129) находятся в ветхом состоянии, около 30% детских садов (20 детских садов из 70) расположены в помещениях 1930-1970 годов постройки.

Обсуждалось формирование привлекательного инвестиционного климата. За последние четыре года почти в два раза увеличился объем внебюджетных инвестиций — с 7,1 млрд рублей в 2015 году до 13,7 млрд рублей в 2019 году. В настоящее время любой инвестиционный проект в республике может получить более 10 видов поддержки. Созданы и действуют различные институты развития бизнеса, в частности, Фонд поддержки предпринимательства.

Увеличивается число субъектов малого и среднего бизнеса: среднесписочная численность работников субъектов МСП составила 5,3 тысячи человек, что больше на 8% показателя на начало года. Объем налогов, уплаченных субъектами МСП в 2019 году, составил 803 млн рублей (на 24,2% больше, чем в 2018 году). Это составило около 16% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета. В первом полугодии текущего года субъектами МСП уже уплачено налогов на сумму 452 млн рублей. В период новой коронавирусной инфекции для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса был принят региональный закон, предусматривающий 5 видов налоговых льгот для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности.

Отдельно рассматривалась поддержка сельского хозяйства.

«Нужно совершенствовать механизм поддержки инвесторов. Сегодня мы были на двух сельскохозяйственных проектах. Они работают на разных экономических принципах. Надо понять, как действовать дальше, чтобы содействовать развитию инвестиционных проектов, чтобы их было больше», — считает Трутнев.

Вице-премьер дал поручение Министерству экономического развития России совместно с Минсельхозом и руководством Ингушетии проанализировать меры по стимулированию предпринимательской активности в регионе и предложить новые механизмы поддержки инвесторов.

Оценивались возможности инвестиционного потенциала туристической отрасли. На территории республики в 2011 году создана туристско-рекреационная особая экономическая зона в составе объединенного Северо-Кавказского туристического кластера, основным инвестиционным проектом которой определен всесезонный туристический комплекс «Армхи». На этом курорте за счет средств инвестора введен в эксплуатацию ряд объектов инженерной, спортивной и развлекательной инфраструктур. Обсуждалась возможность изыскания средств из федерального бюджета на строительство объектов спортивной и инженерной инфраструктуры.

Было отмечено, что в 2015 году глава государства поручил построить на территории региона ряд культурных объектов. По отдельным из них сроки строительства затягиваются. Это, в том числе, такие объекты, как «Государственная филармония в городе Назрани», «Национальная библиотека в городе Магасе».

«Все поручения Президента Российской Федерации должны быть выполнены. Мы будем добиваться, чтобы все, что хотел Президент, было сделано», — подчеркнул Трутнев.

Министерству культуры России дано поручение разобраться в причинах невыполнения поручений главы государства и представить доклад в правительство страны.

«Несмотря на то, что республика развивается и есть некоторая динамика, уровень жизни людей в Ингушетии низкий, один из наиболее низких в Российской Федерации. Необходимо понять пути решения для этой проблемы. Надо определить основные направления, в чем мы должны помочь людям, чтобы снизилась безработица, чтобы повысились реальные доходы людей. Создать такой продукт должно руководство республики совместно с жителями на основании их желаний, на основании их планов на будущее. Естественно, сделать это нужно с помощью федерального правительства, с помощью поручений, которые получит Минэкономразвития. Полагаю, что эту работу нужно завершить в течение месяца», — резюмировал итоги совещания Трутнев.

В тот же день вице-премьер ознакомился с реализацией в республике инвестиционных проектов. Он посетил тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию овощей АО «Агрокомплекс Сунжа», реализованный в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», и объекты ООО «Сад-гигант Ингушетия» — яблоневые сады и оптово-распределительный центр на 61 тонну единовременного хранения сельхозпродукции.

Также Трутнев провел осмотр всесезонного туристического комплекса «Армхи», посетил культурные и спортивные объекты Ингушетии, встретился с народным художником России, заслуженным деятелем искусств и народным художником Ингушетии Муратом Полонкоевым, говорится в релизе пресс-службы вице-премьера РФ.