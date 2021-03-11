В Госдуме рассказали об этих изменениях подробнее. Если касаться изменений в законе, то, в соответствии с поправками, у центральной и региональных избирательных комиссий появляется право обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения (в том числе в интернете) агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением законодательства о выборах.

У владельца ресурса, после того как он получит соответствующее уведомление, будут сутки, чтобы добровольно удалить противоправный контент.

Главой государства подписаны поправки в КоАП о повышении административной ответственности за нарушение предвыборной агитации. Для граждан штрафы за агитацию в «день тишины» и в запрещенных местах вырастут с нынешних 1-1,5 тысяч до 5-20 тысяч рублей. Для должностных лиц новые штрафы составят 30-50 тысяч рублей (вместо нынешних 2-5 тысяч), для юридических — от 100 тысяч рублей до полумиллиона (вместо 20-100 тысяч рублей).

Аналогичные повышенные штрафы грозят за изготовление агитационных материалов с нарушением установленных законом требований и за нарушения при размещении предвыборной агитации.

Как уточнили СМИ, с инициативой ужесточить наказание выступили депутаты и главы думских комитетов по контролю и регламенту, а также по информационной политике — Ольга Савостьянова и Александр Хинштейн, соответственно.

Напомним, в феврале текущего года Президент подписал закон о миллионных штрафах за посягательство на устойчивость Рунета из-за рубежа. Закон, в том числе, вводит требование установки на сетях операторов связи государственных средств контроля за ограничением доступа к противоправной информации. Также в нем прописано наказание для IT-ресурсов, которые «нарушают основополагающие права и свободы» граждан России.