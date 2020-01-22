Исполнительная власть

Указами главы государства установлено, что премьер-министр России имеет 9 заместителей, в том числе одного первого заместителя, заместителя — полномочного представителя Президента страны в Дальневосточном федеральном округе, и заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Российской Федерации.

В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров. Еще 12 министров и три вице-премьера остались на прежних местах.

Первым заместителем председателя правительства стал советник Президента Андрей Белоусов. Посты вице-премьеров получили Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко и Дмитрий Чернышенко. Вице-премьерами остались Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

Министром обороны остался Сергей Шойгу, министром иностранных дел —Сергей Лавров, министром энергетики — Александр Новак, министром сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев, министром транспорта —Евгений Дитрих, главой МЧС — Евгений Зиничев, главой Минпромторга —Денис Мантуров, главой Минприроды — Дмитрий Кобылкин, главой Минфина — Антон Силуанов, главой МВД Владимир Колокольцев. Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства остался Владимир Якушев, а Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Минздрав возглавил Михаил Мурашко, Минкультуры — Ольга Любимова, Минтруд — Антон Котяков, Минпросвещения — Сергей Кравцов, Минюст — Константин Чуйченко, Минспорта — Олег Матыцин, Минэкономразвития — Максим Решетников, Минкомсвязи — Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования назначен Валерий Фальков.

В соответствии с указом Президента России «О структуре федеральных органов исполнительной власти» упразднено Министерство по делам Северного Кавказа. Функции этого ведомства переданы Министерству экономического развития страны, которое является правопреемником, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений.

О серьезных изменениях в политической системе России было заявлено 15 января 2020 года. В этот день Президент страны Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, которое многие эксперты назвали «революционным». Глава государства озвучил целый ряд поручений и важных инициатив, которые сильно повлияют на политическую и социальную жизнь страны.

Послание Президента России

Владимир Путин начал послание с темы демографии как определяющей для будущего страны. «Судьба России зависит от того, сколько нас будет», — заявил он. И с этой целью в стране продлят программу материнского капитала как минимум до 2026 года. Но и саму программу ожидают немалые изменения.

«Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года — это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка.

Но считаю, что в современных условиях и этого мало, с учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличивать материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка.

Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться», — отметил Президент России.

Сейчас в стране существуют выплаты для малоимущих семей с детьми до трех лет, но Путин обратил внимание на то, что по достижении ребенком трех лет эти выплаты моментально заканчиваются. Вместе с тем это довольно трудный период для ребенка и родителей, в это время мама далеко не всегда может выйти на работу.

Исходя из этого, глава государства поручил организовать ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей (чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека) на детей в возрасте от 3 до 7 лет. На первом этапе размер выплаты составит половину от прожиточного минимума (в среднем около 5,5 тысячи рублей), в дальнейшем возможны выплаты в размере всего прожиточного минимума.

Также в этом контексте Владимир Путин предложил обеспечить всех детей с первого по четвертый класс бесплатным качественным питанием. Эта мера должна стартовать уже с 1 сентября этого года.

Кроме того, Президент подчеркнул важность роли учителя в образовательном процессе. В связи с этим он также поручил установить доплаты за классное руководство учителям в размере 5 тысяч рублей в месяц. Выплаты профинансирует федеральный бюджет.

В этом году в России будет около 19 миллионов школьников. В связи с этим лидер страны обратился к правительству и региональным властям с просьбой определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест. По его словам, надо «искать гибкие решения». «Не только строить школы, но и грамотно использовать имеющуюся инфраструктуру», — отметил он.

Также Президент предложил ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах — преимущественно в регионах, где не хватает врачей, педагогов, инженеров. По его мнению, студентам после второго курса надо дать возможность выбирать другие, смежные специальности и направления.

«Нужно заняться развитием системы вузов в регионах», — отметил глава государства.

Отдельно Владимир Путин остановился на медицинских вузах: их ожидают изменения порядка приема.

«Предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности «Лечебное дело» 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности «Педиатрия» — 75%», — заявил он.

По дефицитным же направлениям квота на целевой прием может достигнуть 100%, добавил Президент. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов, но они в свою очередь должны будут предоставить гарантии трудоустройства будущим выпускникам.

Президент России отметил, что региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения должны быть запущены уже летом и включат в себя масштабный ремонт и переоборудование районных больниц, поликлиник, станций скорой помощи. На решение этих задач дополнительно выделено 550 миллиардов рублей. Более 90% — это федеральные ресурсы.

Кроме того, Президент анонсировал переход в этом году на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения. По его словам, новая система будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций.

Также Владимир Путин потребовал от правительства в кратчайшие сроки отладить работу по доставке больным специализированных иностранных препаратов, которые пока не имеют официального разрешения.

В послании прозвучало и несколько важных новостей деловой тематики. Так, Владимир Путин попросил Госдуму пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по «экономическим статьям». В частности, он сообщил, что внесены в Госдуму поправки по применению ст. 210 УК России («Организация преступного сообщества или участие в нем») по экономическим составам.

«Предприниматели неоднократно обращали внимание на статью 210 УК РФ, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, а значит, практически все сотрудники подпадали под статью, устанавливались при этом более строгие меры пресечения и наказания», — сказал Президент.

Глава государства добавил, что правоохранительные органы впредь будут обязаны доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась для незаконной цели.

Еще один тезис связан с ростом инвестиций в стране: согласно поручению Владимира Путина, начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. Он также попросил Госдуму ускорить принятие пакета законов о защите инвестиций. При этом поручил компенсировать регионам 2/3 расходов на предоставление инвестиционных налоговых вычетов.

Президент предложил запустить в России программу под названием «Доступный интернет», которая должна обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам. Для пользователя подключение к таким сайтам будет бесплатным, им не придется платить за трафик. Как полагает Владимир Путин, это станет конкурентным преимуществом России, создаст новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны.

Владимир Путин в своем послании заявил, что не видит необходимости в принятии новой Конституции России, так как Основной Закон, принятый в 1993 году, «еще не исчерпал своего потенциала». После этого заявления он предложил сразу ряд поправок к действующей Конституции. В частности, в Конституции закрепят норму о величине МРОТ — не менее прожиточного минимума, и обязательной индексации пенсии.

Также он предложил внести поправки, которые «прямо гарантируют приоритет Конституции России» в правовом пространстве страны.

«Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции», — заявил Президент.

Владимир Путин выдвинул еще ряд поправок к Конституции, касающихся политического устройства страны. В первую очередь он обратил внимание на такой орган власти, как Госсовет — совещательный орган при Президенте России, куда входят, в том числе, главы всех регионов. Его статус предлагается закрепить в Основном Законе.

«За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», — сказал глава государства.

Кроме того, Владимир Путин отметил необходимость повысить роль губернаторов в принятии решений на федеральном уровне. Усилить роль парламента в политической жизни страны. Согласно его предложениям, Госдума будет утверждать премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, а Президент будет обязан назначить утвержденных Госдумой кандидатов. Сейчас парламент лишь согласовывает кандидатов на эти должности.

Президент также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. По мнению Путина, это позволит сделать работу прозрачнее. Кроме того, Путин также предложил закрепить в Конституции право Совета Федерации отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов по представлению Президента России.

Владимир Путин также предложил прописать в Конституции требования к чиновникам на «критически важных должностях». Это главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи.

Люди на этих должностях, уже согласно Конституции, не смогут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

К Президенту России Владимир Путин предложил предъявлять еще более жесткие требования в этой части. Согласно этим предложениям, претендовать на роль Президента может гражданин России, только постоянно проживающий на ее территории не менее 25 лет и никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.

Вместе с тем он вновь высказался о возможности убрать из статьи Конституции о президентских сроках слово «подряд», оставив главе государства лимит в два срока.

Принятие таких поправок может пройти и через парламент, однако Владимир Путин полагает, что все упомянутые поправки должны быть вынесены на всенародное голосование. Он подчеркнул, что мнение россиян, как носителей суверенитета и главного источника власти, должно быть определяющим.

Комментарии

В ходе послания Федеральному собранию традиционно Президент России Владимир Путин озвучил актуальные вопросы внешней и внутренней политики, обозначил приоритеты в работе органов власти всех уровней, заявил газете «Ингушетия» руководитель республики Махмуд-Али Калиматов.

«Мы услышали конкретные цели и задачи. Очень важно, что в послании отражены болезненные для Ингушетии направления, связанные с преодолением бедности, застоем в сфере доходов граждан и, конечно, безработицей. В целом, внутренним проблемам, социальным и экономическим, было уделено основное внимание, что для жителей республики важнее всего», — отметил Глава региона.

По его мнению, Президент вывел на первый план тему демографии, а она напрямую связана с экологической ситуацией в стране и уровнем оказания медицинских услуг.

«Государство может строить заводы, гидростанции, технологические процессы продвигать, но если не будет демографического взрыва, без самого необходимого ресурса — человеческого — это бесполезно, поэтому такое внимание детям. Снижение налоговой нагрузки на семью, изменения в программе материнского капитала, выплаты малоимущим семьям — меры, особенно ощутимые для нуждающихся жителей республики, а также существенное подспорье молодым семьям», — считает Калиматов.

Он отметил, что предоставлять материнский капитал начнут уже за первого ребенка — 466 тысяч рублей. 616 тысяч рублей получат семьи с двумя детьми. При рождении третьего ребенка можно будет рассчитывать на получение от государства 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. Будут предусмотрены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно семьям, чьи официальные доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Учащиеся с 1-го по 4-й классы будут обеспечены бесплатным горячим питанием — это тоже поддержка для родителей. Были также озвучены планы по увеличению бюджетных мест в вузах, доплате учителям.

«Нам же со своей стороны надо улучшить работу регионального перинатального центра, приложить все усилия для оздоровления и улучшения жизни людей, обратить пристальное внимание на качество очистных сооружений. Что касается образования, то необходимо укреплять и улучшать его уровень в местных вузах, чтобы наши студенты не стремились уезжать поступать в столицу и другие города страны», — сказал Глава Ингушетии.

Руководитель республики подчеркнул, что в основном задачи, стоящие перед региональными властями, находят свое отражение в национальных проектах, которые уже существенно помогают республике развиваться, совершенствовать социальную инфраструктуру, но новые программы и меры, озвученные Президентом, ускорят этот темп.

Калиматов уверен, что по результатам послания будут приняты нормативные документы, которые позволят регионам достичь целей, поставленных главой государства.

Секретарь Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Илезов отметил, что меры поддержки граждан, предложенные Президентом страны, — ориентир для дальнейшей работы.

«Мы не сомневались, что помощь социальным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, будет главным приоритетом в выступлении нашего Президента. Предложенные меры поддержки семей с детьми, поддержки кадров и рабочих профессий, сфер культуры и образования — ориентир для дальнейшей работы партии и, в частности, для Ингушского регионального отделения», — отметил Илезов.

Он напомнил, что Путин предложил предоставить бесплатное питание в школах всем ученикам с первого по четвертый класс. Также, по его словам, образовательные учреждения нужно оборудовать современными буфетами и столовыми. Бесплатное горячее питание в части регионов обеспечат с 1 сентября 2020 года, а с 1 сентября 2023 года — во всех субъектах.

«Интерес к теме школьного питания однозначно вырос и перешел в новое качество. Вырастить здоровое поколение и начать со школьного питания — на этой простой, всеобщей и всеобъемлющей основе может и должен решаться такой вопрос», — считает Илезов.

Еще один важный вопрос, поднятый главой государства, по его словам, это экология. Проблема остро стоит и в нашей Ингушетии. Решение ее — ответственность каждого жителя региона.

«В рамках партийной составляющей работа в этом направлении ведется не первый год», — заметил секретарь ИРО «Единой России».

По его словам, обсуждение этой и других задач, поставленных главой государства, пройдут в местных и первичных отделениях партии.

«Наша цель — выработать четкий механизм реализации послания на региональном уровне, предложить конкретные меры, которые позволят повысить эффективность выполнения инициатив Президента. Эти вопросы мы будем решать как через непосредственную работу депутатского корпуса по совершенствованию законодательной базы, так и реализуя партийные проекты, развивая институты общественного контроля. Приоритетом для работы ИРО партии «Единая Россия» в наступившем году станет реализация послания Президента России Владимира Путина», — подчеркнул Илезов.

Отставка правительства России

После оглашения послания Федеральному собранию Президент России встретился с членами правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Теперь уже бывший премьер-министр сообщил, что в соответствии со статьей 117 Конституции страны правительство подает в отставку.

Дмитрий Медведев напомнил о послании главы государства Федеральному собранию, где были обозначены «важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год».

По его словам, был «обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации». Премьер-министр отметил, что, когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Основного Закона, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить Президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», — сказал Дмитрий Медведев.

Через несколько дней, 19 января, бывший премьер-министр объяснил отставку правительства, стоящими перед страной задачами и сроками работы. По его словам, Владимиром Путиным обозначены «столь масштабные задачи по обновлению политической системы, что для того, чтобы принять все эти решения, Президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы».

Дмитрий Медведев считает, что время — тоже важный фактор. Он напомнил, что возглавлял Кабинет министров почти восемь лет, и это была «длительная и сложная работа».

«Это огромный срок. За новейшую историю России это было первый раз», — добавил он.

Дмитрий Медведев призвал спокойно относиться к отставке, это совершенно нормальный процесс, принятый во всем мире. В целом он доволен работой правительства под его руководством.

Комментируя это событие, Глава республики Махмуд-Али Калиматов заявил газете «Ингушетия», что правительство Российской Федерации оказывало всемерную помощь региону в достижении целевых показателей в рамках реализации национальных проектов. Республиканские власти ожидают поддержки с новой силой и отдачей от Кабинета министров и впредь.

«Ожидания от любого состава правительства — огромные. Нацпроекты, которые являются на данный момент катализатором в вопросе развития региона по всем направлениям, реализуются при поддержке именно правительства Российской Федерации. Кабинет министров старался помочь нам, как субъекту, достичь целевых показателей», — отметил Калиматов.

Он сказал, что власти республики благодарны за сотрудничество и ждут того же самого настроя с новой силой и отдачей от обновленного состава правительства. Руководство Ингушетии будет взаимодействовать с каждым министром для исполнения нацпроектов, потому что это в интересах каждого жителя региона, подчеркнул Глава республики.

Добавим, что бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совета Безопасности страны. Законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза 21 января одобрила Государственная Дума.

В этот же день Владимир Путин предложил бывшему генпрокурору Юрию Чайке занять пост полпреда Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Как отметил глава государства, он рассчитывает на то, что будущий полпред займется вопросами борьбы с терроризмом, которые остаются важными в СКФО.

В ответ Чайка заверил Президента, что все поставленные задачи будут выполнены, и подчеркнул, что у него уже есть определенные планы.

«Я думаю, что все национальные проекты будут реализованы на территории Северо-Кавказского федерального округа. Уровень жизни граждан, я убежден, мы поднимем», — добавил он.

В материале использована информация из открытых источников, в том числе — публикация издания «Реальное время», сообщения «Регнум», ТАСС, РИА «Новости», «Интерфакс».