Отметим, что ранее в социальных сетях был распространен фрагмент интервью Тедеева о том, что возглавляемым им министерством ведется работа по определению административных границ Северной Осетии. В частности, по его словам, «вопрос остается с восточной стороны» (речь об Ингушетии — ред.) и его постараются решить к маю будущего года «в рамках Госфонда данных», которые «имеются в Росреестре 1957 года».

Между тем, как стало известно газете «Ингушетия», полномочным представителем Президента России в СКФО Юрием Чайкой наложен мораторий на решение земельных вопросов, в части административных границ, между субъектами Северо-Кавказского федерального округа, и эта информация была доведена до властей регионов.

«Высказывания отдельных чиновников по этой теме — вызывают вопросы, главный из которых: для чего это делается?», — отметил в интервью газете «Ингушетия» руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Волков.

По его словам, когда «страна мобилизовалась из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, когда Россия противостоит давлению в условиях необоснованных санкций и народам федерации при такой ситуации надо быть единым целым, подобные высказывания дают возможность различным деструктивным силам на политическую провокацию».

«Мало того, что заявление Тедеева недальновидное, оно еще и направлено на дестабилизацию обстановки, не только в Ингушетии и Северной Осетии, но и в СКФО в целом», — подчеркнул Волков.

Министр заявил, что власти республики готовы обсуждать вопрос административной границы, но недопустимо решать проблему без учета всех юридических нюансов (а они есть) и нормативных актов, «законов, принятых, как на федеральном уровне, так и региональном».

«Вопрос об административной границе между Ингушетией и Северной Осетией — это болезненная тема, учитывая то, что мы имеем дело с последствиями сталинских репрессий, а конкретно — с выселением ингушей в 1944 году. Здесь необходимы взвешенные решения, но никак ни односторонний подход», — заключил Волков.