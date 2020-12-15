Открывая встречу, руководитель региона отметил важность работы, проводимой депутатским корпусом. «Деятельность всех ветвей власти должна быть направлена на улучшение уровня и условий жизни наших жителей. Именно на этом хотел бы сделать акцент нашего обсуждения, особенно в преддверии утверждения бюджета, планирования мероприятий следующего года», — сказал он.

Также были подведены итоги прошедшей декады онлайн-приемов граждан, посвященной 19-летию партии. В первый день в ней принял участие и руководитель региона: в ходе видеоприема Калиматов выслушал и принял решения по пяти обращениям жителей республики.

В остальные дни, особенностью каждого из которых стала его тематика — организация труда, образование, здравоохранение, ЖКХ, правовые и юридические консультации, соцобеспечение граждан старшего поколения и другие, — прием осуществляли депутаты всех уровней, представители министерств и ведомств, муниципальных образований. Всего в течение указанного периода было рассмотрено около 400 заявлений граждан.

Рассматривая работу, проделанную реготделением в уходящем году, участники обсудили ряд федеральных партийных проектов и мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание, заботу об окружающей среде и решение иных социально значимых задач. Среди наиболее крупных акций года, в проведение которых были вовлечены представители партии, — проекты «Сделаем вместе», «Историческая память», «Диктант Победы», «Здоровое будущее», республиканские субботники и другие.

В рамках реализации общественно-политического блока деятельности успешно проведен кадровый проект «Политстартап», благодаря участию в котором многие молодые люди смогли стать депутатами муниципалитетов. Также стоит отметить включение активистов в организацию голосования по поправкам в Конституцию РФ — на всех избирательных участках присутствовали наблюдатели от партии, которые следили за легитимностью и прозрачностью процесса.

В особом фокусе участников встречи оказалась тема помощи населению в условиях распространения коронавируса. Так, по словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Микаила Илезова, с момента запуска республиканского волонтерского центра штаб принял около 6 тыс. заявок от жителей, в том числе с просьбами об оказании консультационной и юридической помощи — все они отработаны в полной мере.

Добровольцами обрабатывались просьбы о приобретении и доставке лекарственных препаратов для больных, продуктов для малоимущих семей, шились и распространялись маски (более 5 тысяч), оказывалась поддержка работников медицинских учреждений, работающих в «красной зоне»: за это время врачам было доставлено несколько тысяч чайных наборов, передано 600 противочумных костюмов. Членами волонтерского центра также принималось активное участие в благотворительных акциях, в том числе республиканского масштаба, таких как «Мехка сагIа», проведенных созданным по инициативе Главы республики Национальным фондом развития Ингушетии.

«Хочу отметить, что мы и дальше в пределах наших возможностей всячески будем помогать медицинским учреждениям. Депутаты и секретари отделений вызвались осуществлять круглосуточные дежурства, помогая медперсоналу пяти инфекционных отделений, задействованных в борьбе с эпидемией. Больницам, которые нуждаются в питьевой воде, будет оказана соответствующая помощь. Так же дело обстоит и с горячим питанием», — сообщил Илезов.

Напомним, об особой ответственности партии в период пандемии сказал вчера во время социального форума «Единой России» и Президент Владимир Путин.

«Для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа именно рядом с людьми, работа на местах — это повод провести аудит своих собственных рядов, дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надёжным бойцом, добрым, сердечным человеком, причём не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди, конечно, мощнейшая созидательная сила в целом в стране, и для партии они чрезвычайно важны. Именно с ними связано успешное будущее партии, её достойное представительство и в общественной жизни страны, и на всех уровнях власти», — сказал глава государства.

Путин также высоко оценил работу волонтерских центров и поддержал представленные ему на форуме социальные инициативы партии, направленные на борьбу с последствиями пандемии и поддержку граждан. В их числе упрощение онлайн-доставки лекарств больным, продление ряда временных мер поддержки, срок действия которых истекает 31 декабря, и другие.

«Рад возможности услышать сегодня ваши предложения, послушать, как идёт ваш разговор, какие задачи вы формулируете, какие конкретные решения для реализации стоящих перед страной задач вы предлагаете. Знаю, что тысячи партийных волонтёров занимаются доставкой лекарств, продуктов питания. Причём делают это на своих машинах, бесплатно развозят тем людям, которые нуждаются, и медицинским работникам, жертвуют свои личные средства на закупку компьютеров для школьников, обучающихся на удалёнке, средств индивидуальной защиты, помогают пожилым, больным людям, одиноким — всем, кому сейчас особенно сложно», — отметил российский лидер.