Ладно, еще с взрослыми жителями региона понятно. Они люди искушенные в политике и таких «патриотов», «разоблачителей» и «борцов с режимом», перевидали немало. Но и ингушские подростки, видимо, посчитали, что негоже в солнечный зимний день тратить время на блогера, которого обвинят в хищении миллионов, когда есть более интересные занятия.

Никакой несанкционированной акции в минувшую субботу в республике не проводилось. Замечу при этом, что не было и призывов властей, как таковых, не выходить на митинг. Только в МВД по региону предупредительно попросили жителей не участвовать в незаконном мероприятии. Да и то, по всей видимости, дежурное обращение по поводу, поскольку не наблюдалось движений в пользу «надежды» западной демократии.

Как сообщают СМИ, призывы сторонников Алексея Навального проигнорировали в большинстве субъектов СКФО. Только в Ставрополе, Пятигорске и Ессентуках люди вышли на улицы (более 1 тыс. человек). Прошел стихийный митинг в Махачкале с участием небольшого количества жителей, а в Нальчике задержали двоих активистов.

Протест «с подростковым лицом» здесь явно не удался.

Можно ли было ожидать, что блогера поддержит хотя бы небольшая часть населения? В Ингушетии, вряд ли. Мы же не западный истеблишмент, оказавший решительную поддержку этому «оппозиционеру». У нас не такие большие запросы, но неплохая память, и мы хорошо помним, как Навальный был в числе националистов кричавших «Хватит кормить Кавказ», как он же нелицеприятно высказывался о мусульманах.

Так кому же «заграница помогает» (по незабвенному Остапу Бендеру)?

В материале, опубликованном на сайте ТВ-Центра, напоминается, что еще до того, как стать блогером, Навальный получил пять лет условно за хищение имущества «Кировлеса». Ущерб — 16 миллионов рублей. Еще три с половиной года, тоже условно, за хищение 26 миллионов у компании «Ив Роше». И, по данным Следственного комитета, Навальный обманывал даже своих сторонников, которые жертвовали деньги на работу его фондов. 356 миллионов он потратил на себя: на всевозможные покупки и отдых. Это уголовное дело сейчас расследуется. Еще одно дело — за оскорбление ветерана Великой отечественной войны. Сам Навальный сейчас в СИЗО — условное наказание по делу «Ив Роше» ему могут заменить на реальное. ФСИН дал исчерпывающее объяснение.

«В течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным А. А. условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу — в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка состоялась 3 августа 2020 года. Вызовы Навального А. А. были приостановлены на время прохождения им лечения в клинике «Шарите» (Германия). Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций клиники «Шарите» стало известно, что Навальный А. А. был выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. Вместе с тем на регистрацию в УФСИН он не являлся», — заявили во ФСИН.

По сути, осужденный, чьи уголовные дела никак не связаны с политической деятельностью, призвал к несогласованным акциям. Подавляющее число таких призывов были размещены в социальных сетях и направлены именно на молодежную, даже подростковую аудиторию.

В несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве 23 января, по данным МВД России, приняло участие около 4 тысяч человек. (Не густо, даже пусть хоть и 10-15 тысяч). Задержанных подростков вернули родителям. Алексей Навальный сидит. Таких блогеров в России еще будет немало, а подростки, как-то незаметно, станут взрослыми людьми. Время быстро летит, но жизнь продолжается.

В темном переулке к мужчине подходят двое: «Мужик, есть закурить?». Тот молча снимает пальто и часы, отдает бумажник, вздохнув, говорит: «Господи, когда же вы накуритесь?!».