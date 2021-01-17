Участниками торжественной церемонии, которая по традиции прошла в зале Славы региональной администрации в Магасе, стали около трех десятков граждан, проявивших себя на профессиональном поприще или в укреплении сотрудничества с республикой. Среди награжденных — работники здравоохранения, деятели культуры и искусства, сотрудники спасательного корпуса, транспортной сферы и другие, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

По сложившейся в течение последних месяцев традиции награждение началось с блока, посвященного героям борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Восемь присутствовавших на мероприятии сотрудников лечебных организаций получили почетные грамоты Президента России. В их числе не только служащие высшей, средней и младшей категории персонала, но и водители спецтранспорта. Так, за плечами Руслана Нагоева, работающего с выездными бригадами республиканского центра медицины катастроф, несколько сотен выездов только за период эпидемии.

Завершилось чествование работников медицины, достигших значительных успехов в минувшем году, вручением нагрудных знаков, подтверждающих присвоение высокого звания «Заслуженный врач Республики Ингушетия» одному из самых авторитетных нейрохирургов-практиков в мире Альберту Суфианову, а также завотделением республиканского онкологического диспансера Ахмеду Ахильгову и Анжеле Хамхоевой, которая заведует отделением детской республиканской клинической больницы.

«Минувший год стал для нас еще и годом напряженного противостояния с пандемией коронавирусной инфекции. Глава государства Владимир Владимирович Путин по достоинству оценил усилия наших медицинских работников в борьбе с этим злом. В спасении жизни граждан, причем не только от коронавируса, проявляя высокий профессионализм, милосердие и сострадание, участвовали, помимо получивших эти заслуженные награды, еще сотни других медицинских работников.

В этом зале, кроме медиков, находятся представители многих других профессий и сфер деятельности. Участники нашей церемонии всегда и везде являют собой яркий пример ответственного отношения к делу, инициативности и профессионализма. В республике многое делается для сохранения и развития культуры, искусства и литературы. В этих важнейших сферах трудится немало талантливых людей, которых мы стараемся поощрять и поддерживать», — сказал Глава региона, обращаясь к участникам церемонии.

Отмеченные указом Президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Ахмед Льянов, глава администрации Джейрахского района, и Адам Хамхоев, помощник главы администрации Малгобекского района, получили из рук руководителя республики медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

12 участников ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, в числе которых Мухамед Аушев и Гетогазов Асхаб из карабулакского отряда, Магомед-Башир Котиев и Ильяс Плиев, представители отряда «Эрши», отныне ¬— заслуженные спасатели Ингушетии.

«Все они снискали наше уважение за безупречную службу, мужество и самоотверженность, добросовестное исполнение обязанностей», — сказал Калиматов.

За заслуги в развитии культуры и искусства Ингушетии почетное звание «Народный писатель Республики Ингушетия» присвоено Марет Картоевой, поэтессе и писательнице, учителю ингушского языка и литературы средней школы номер 2 сельского поселения Кантышево.

В сфере культуры наград также удостоились представители ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России Роман Ярковой («Заслуженный артист Республики Ингушетия») и Алексей Чуйков (Почетная грамота Республики Ингушетия).

Звание «Заслуженный работник транспорта Республики Ингушетия» присвоено водителям «Ингушавтотранса» Борису Арсамакову и Аслану Аушеву, а также Тамаре Тариевой и Бекхану Костоеву — сотрудникам аэропорта «Магас» имени Суламбека Осканова.

Также была отмечена многолетняя работа Ибрагима Аушева, руководителя аппарата Общественной палаты республики, и Магомеда Хашиева, начальника отдела регионального Миннаца: они стали заслуженными юристами Ингушетии.

«Благодарю всех вас за ваш добросовестный труд и желаю вам крепкого здоровья, удачи и новых достижений», — пожелал в заключение Глава Ингушетии всем участникам церемонии.