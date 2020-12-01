Однако необходимо уточнить: встречи (по крайней мере в Ингушетии) будут проходить в дистанционном режиме из-за ограничений, связанных с предотвращением распространения коронавируса.

— Партии «Единая Россия» 19 лет, — рассказывает газете «Ингушетия» секретарь Назрановского городского отделения партии, председатель горсовета Назрани Юсуп Богатырев. — За эти годы мы прошли огромный путь, неоднократно сталкиваясь с кризисами и неизменно поднимаясь вновь. И я могу точно сказать, что лежит в основе стратегии «Единой России»: это способность слушать и слышать людей — не отдельные мнения в интернете, а всех жителей. Именно «Единая Россия» обладает самой широкой сетью первичных отделений, самой большой армией муниципальных депутатов, самой четкой структурой общественных приемных. Все это позволяет аккумулировать проблематику со всей страны и вовремя ее решать.

По словам Богатырева, «Единая Россия» с первых лет существования установила традицию отмечать годовщины без праздничных торжеств.

— Каждый год в первой декаде декабря партия проводит серию масштабных приемов населения, — добавляет он. — Это позволяет на протяжении всех дней охватить широкий спектр тематик и вопросов, которые волнуют наших жителей. Вопросы, которые мы выслушиваем от людей, касаются всех областей и сфер жизни: начиная от проблем в здравоохранении, заканчивая неурядицами в ЖКХ. Постараемся, по мере сил и возможностей, актуализировать их и принять непосредственное участие в их устранении.