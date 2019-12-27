Президент в своем выступлении отметил, что в последнее время средние темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем по экономике России.

«Даже когда объём ВВП снижался, село выходило в плюс. За 11 месяцев этого года производство сельхозпродуктов выросло еще на 4,1%. Что важно, постепенно повышается вклад в общий результат не только крупных холдингов и структур, но и малого бизнеса, фермерских хозяйств», — заявил он.

При этом Путин выразил уверенность, что дальнейшее успешное развитие отрасли зависит от решения вопросов, связанных с качеством жизни в селах. По его словам, сельские территории по-прежнему отстают в сфере социальной обустроенности, доступности инфраструктуры.

«Одна из самых острых проблем — это уровень и качество первичного звена здравоохранения на селе. В целом по стране на модернизацию этой сферы будут выделены немалые средства. Как вы знаете, дополнительно мы изыскали 550 миллиардов рублей. Задача субъектов Федерации — завершить подготовку соответствующих региональных программ. Напомню, они должны быть приняты к 1 июля следующего года. В том числе обязательно нужно учесть запросы жителей сельских территорий, определить четкие меры по строительству, капремонту и реконструкции зданий, укомплектованию кадрами ФАПов, районных больниц и поликлиник, по оснащению их медицинским оборудованием», — сказал лидер страны.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев обозначил ключевые показатели развития агропромышленного комплекса и основные аспекты, которые, по его мнению, необходимы для обеспечения дальнейших позитивных изменений в сельском хозяйстве.

«В целом наращивание внешней торговли продукцией АПК — это стратегическая задача отрасли на ближайшие годы. Это стимул для всех нас работать на опережение сразу в нескольких направлениях. Во-первых, обеспечивать увеличение производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Во-вторых, расширять географию поставок. В-третьих, содействовать продвижению нашей продукции за рубежом», — подчеркнул федеральный министр.

В ходе заседания была рассмотрена роль регионов в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий на 2015-2019 годы, а также этапы реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Отдельное внимание участники Госсовета уделили итогам развития агропромышленного комплекса и задачам, стоящим перед отраслью, и обсудили вопрос поддержки малого бизнеса, подготовку кадров для села и обеспечение сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Глава Ингушетии позитивно оценил перспективы развития агропромышленного сектора.

«Президент России акцентирует наше внимание на важнейших вопросах, на том, что еще предстоит усовершенствовать в агропромышленном комплексе. У нас все получится, и даже больше, чем мы еще намеревались сделать», — считает Калиматов.

Напомним, что структура агропромышленного комплекса в Ингушетии насчитывает 23 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятия, в том числе 14 государственных унитарных предприятий, 2205 крестьянско-фермерских хозяйств, 55 тыс. личных подсобных хозяйств.

Объем продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств на 1 ноября 2019 года, в действующих ценах составило более 10 млрд руб., индекс сельскохозяйственного производства продукции за отчетный период составил 103,3% к соответствующему периоду прошлого года.

Общая площадь земель сельхозназначения составляет около 144,2 тыс. га, в том числе пашни более 70 тыс. га.