Школа и накормит, и воспитает, и о здоровье позаботится

Пройдемся по ним и мы, начав с образования. Итак, с 1 сентября по поручению Президента России учителям будут выплачивать не менее 5 тысяч рублей в месяц за классное руководство за счет федерального бюджета.

— На эту меру поддержки будет ежегодно выделяться 73,5 миллиарда рублей. Получателями ежемесячной доплаты станут более 810 000 учителей. Размер федеральной выплаты не будет зависеть от количества детей в классе. При ведении классного руководства в двух и более классах педагог получит ее в двойном размере. В полном объеме сохранятся выплаты за классное руководство из региональных и муниципальных бюджетов,- сообщили в министерстве просвещения РФ.

В день зарплаты педагогам придется расписываться в двух отчетных ведомостях: за зарплату и федеральную надбавку, которая будет идти отдельной строкой.

Надбавка за классное руководство в размере 5 тыс. позволит увеличить учительскую зарплату на 10-20%.

Всего на эту меру поддержки будет ежегодно выделяться 73,5 миллиарда рублей. Получателями ежемесячной доплаты станут более 810 000 учителей, отметил в Минпросвещении.

— Размер федеральной выплаты не будет зависеть от количества детей в классе. При ведении классного руководства в двух и более классах педагог получит ее в двойном размере, — сообщили в ведомстве. — В полном объеме сохранятся выплаты за классное руководство из региональных и муниципальных бюджетов.

Начало учебного года отметится бесплатным горячим питанием для школьников младших классов, финансируемым за счет бюджетных денег.

В регионы уже направлена субсидия в 22 млрд рублей. Ее распределят пропорционально количеству детей, обучающихся с 1 по 4 класс, в каждом из них. Федеральные средства покроют большую часть затрат, остальные расходы профинансируют регионы и муниципалитеты.

«Всего в этом учебном году бесплатно питаться будут около 7 млн младших школьников. Закон гарантирует им полноценные завтраки, а тем, кто учится во вторую смену, — обеды. Меню должно соответствовать СанПиНам, включать горячее блюдо, не считая чая или других горячих напитков. При этом еда должна быть сытной, полезной, соответствовать возрастным потребностям организма младших школьников, а также индивидуальным особенностям здоровья ребенка, если о них сообщили родители», — пишет «Российская газета».

Ответственность за питание детей теперь возлагается не на директора школы, как это было ранее, а на ее учредителя. Как правило, это районные или городские администрации. Но к школам предъявлен целый ряд требований: они должны размещать ежедневное меню на своих сайтах, в вопросах питания детей прислушиваться к мнению родителей, которые могут посетить пищеблок, чтобы проверить, чем кормят детей и носит ли персонал столовой санитарную одежду.

Но школы теперь будут не только кормить детей горячими завтраками и обедами, но и воспитывать по новым программам, которые помогут ребятам войти в жизнь современного российского общества. 1 сентября вступает в силу президентский закон, который вносит поправки в ФЗ «Об образовании в РФ».

— Он выводит на новый уровень такие понятия, как формирование чувства патриотизма, гражданственности подрастающего поколения. Фактически возвращает воспитательную функцию в школы, нормативно закрепляет ее и за системой образования, — прокомментировал «РГ» министр просвещения Сергей Кравцов.

Кроме того, по поручению Президента министерство просвещения разрабатывает новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование». А значит, на все эти мероприятия будут направлены реальные ресурсы. Уже в новом учебном году в пилотный проект войдут 26 регионов.

Забота о школьниках не ограничится питанием и воспитанием. По новому закону, с 1 сентября в школах поменяются правила профилактических осмотров учащихся, которые проводятся ежегодно для борьбы с подростковой наркоманией.

Так, расширен перечень запрещенных веществ, на которые исследуют пробы, взятые у детей. В него вошли опиаты, кокаин, метадон и др. Сами исследования должны быть выполнены в течение двух часов с того момента, как получен биологический материал. Даже если предварительный результат анализов отрицательный, но нарколог заподозрит у ребенка признаки наркотического опьянения, он может направить подростка на повторный осмотр в специализированное учреждение. При этом должно быть обнаружено не менее трех признаков, свидетельствующих о пагубном пристрастии, — неестественная походка, неадекватность, сонливость или заторможенность, вялая реакция зрачков на свет, нарушение речи. О результатах тестирования несовершеннолетних будут оповещать родителей. Раньше даже ближайшим родственникам информацию о здоровье подростка не сообщали, если ему исполнилось 15 лет.

Погаси досрочно и верни часть страховки

Ряд изменений в законодательном порядке были внесены и в банковские операции. С 1 сентября при досрочном погашении кредита заемщики смогут вернуть часть страховки.

Отказ в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита является частой проблемой, с которой сталкиваются заемщики. Договоры кредитного страхования чаще всего предполагают возможность досрочного расторжения без возврата неиспользованной страховки. «Возврат страховой премии при расторжении договора страхования — наиболее распространенная тематика обращений по страхованию жизни и страхованию от несчастных случаев и болезней. Здесь мы сталкиваемся с примерами недобросовестных практик. Наиболее заметными являются случаи, когда потребителю отказывают в возврате премии в рамках периода охлаждения по договорам коллективного страхования жизни», — отметили в Службе финансового уполномоченного.

О досрочном отказе от страховки заемщику нужно заявить в течение 7 календарных дней после погашения кредита, если он покупал страховку сам, и в течение 10 дней, если договор страхования заключен по коллективной схеме (то есть страхователем является банк). На выплату можно рассчитывать при отсутствии страхового случая по полису.

Следующая новость сентября, скорее расстроит кредитных заемщиков. С первого числа «кредитные каникулы» не будут больше продлеваться. С начала апреля и до 30 сентября банки обязаны предоставлять заемщикам отсрочку по кредитам (но не освобождение от долга, все начисленные проценты все равно придется заплатить) до полугода, если заемщик докажет, что его доходы из-за пандемии упали на треть. После 30 сентября ЦБ порекомендовал до 31 декабря банкам и микрофинансовым организациям продолжать реструктурировать кредиты гражданам, пострадавшим из-за пандемии, уже в рамках собственных программ, а также не начислять пени и штрафы по реструктурированным кредитам и займам.

Также не будет продлено ограничение на размер эквайринговой комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств, медицинских товаров, одежды, товаров повседневного спроса, а также при оплате медуслуг. «Мера была целесообразна в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайн-торговли, но необходимо соблюдать баланс между интересами банков и предприятий торговли. В условиях длительного ограничения комиссий банки вынуждены повышать другие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей продукты», — заявили в ЦБ.

Кроме того, не будет продлеваться зачисление пенсионных выплат на банковские счета, предусматривающие совершение операций не с картами системы «Мир».

До 30 сентября граждане, которые с апреля по июнь взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, могут обратиться за назначением специальных выплат, если еще не успели этого сделать. Сумма такой выплаты составляет 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход. При этом период проживания (опеки) в течение месяца должен быть не менее семи дней. Как пояснили в ПФР, чтобы получить деньги, необходимо подать заявление через портал госуслуг, личный кабинет на сайте ПФР или обратиться в МФЦ. При этом заявления составляются отдельно: одно за апрель — май, другое — за июнь. В них указываются имя, СНИЛС и номер телефона получателя средств, а также реквизиты банковского счета.

В сентябре также заканчивается период отсрочки по договорам аренды недвижимости. Мера была введена по решению правительства в апреле этого года для поддержки предпринимателей в связи с COVID-19.

По данным минэкономразвития, всего выдано 30 тыс. соглашений по отсрочке арендной платы. Воспользоваться преференцией смогли предприниматели, чья деятельность включена в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Отсрочка действует в отношении соглашений по договорам аренды государственного, муниципального или частного недвижимого имущества. Соглашения должны быть заключены до введения ограничений из-за COVID-19.

Бизнес, который получил право отсрочки, до 1 октября освобожден от штрафов, процентов и другой ответственности за нарушение порядка и сроков сроках внесения арендной платы. После этой даты предусмотрено поэтапное погашение задолженности. Срок уплаты начинается с 1 января 2021 года. Закрыть задолженность необходимо не позднее 1 января 2023 года. Делать это можно не чаще одного раза в месяц равными платежами, размер которых не превышает половину ежемесячной платы по договору аренды.

С 1 сентября в России вводится внесудебная процедура банкротства физлиц по долгам от 50 до 500 тысяч рублей. Таким образом, часть безнадежных должников будут освобождены от издержек, связанных с судебным процессом. Списать долги можно будет без суда.

Заявление о банкротстве можно будет подавать через МФЦ по месту жительства или пребывания. МФЦ в течение трех рабочих дней включит сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве либо вернет заявление. Второй сценарий будет весьма вероятен, например, при неоконченном исполнительном производстве в отношении заявителя. Если заявление вернут, то подать его второй раз можно будет не раньше, чем через месяц.

За шесть месяцев банкротами стали 42,7 тысячи граждан.

В сентябре также заканчивается действие антикризисных мер, введенных из-за пандемии. Будет прекращен прием заявлений на единовременные выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей, которые были назначены в июне и июле. Первая из них распространяется на детей в возрасте от 3 до 16 лет, вторая — от 0 до 16 лет. «На 19 августа выплаты осуществлены на 99% детей, подпадающих под возрастные критерии, — сообщили в Минтруде. — Общая сумма выплат с учетом пособий по 5 тыс. рублей детям от 0 до 3 лет, на детей от 3 до 16 лет и от 0 до 16 лет составила 570 млрд рублей».

В июне и июле всем семьям, независимо от уровня их дохода, правительство назначило две выплаты на детей — по 10 тыс. руб. на ребенка. Первая выплата — на детей в возрасте от 3 до 16 лет, вторая — от 0 до 16 лет. Общая сумма выплат с учетом пособий по 5 тыс. рублей детям до 3 лет составила 570 млрд рублей. Те, кто по каким-то причинам до сих пор не обратился за назначением выплат, могут подать заявление на сайте госуслуг до 30 сентября. В кризис эти выплаты не только поддержали доходы конкретных семей, но и помогли экономике, смягчив падение потребительской активности.

Основная масса родителей получили причитающиеся почти на 28 млн детей деньги в первые же дни выплат в июне и июле. Остальные — по мере подачи заявлений. Те, кто по каким-то причинам до сих пор не обратился за назначением выплат, могут подать заявление на сайте госуслуг до 30 сентября.

И снова диагностические карты ОСАГО

1 сентября истек срок, в течение которого договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты. Уже с 1 октября при оформлении полиса номер этой карты надо будет вводить в базу данных. ОСАГО временно отвязали от диагностической карты, потому что в связи с пандемией пункты техосмотра в большинстве регионов попросту не работали. А страховку автомобилистам надо было покупать. Те, кто купил полис без диагностической карты, должны в течение месяца до 31 октября пройти техосмотр.

При этом никому возить и предъявлять диагностическую карту не требуется. Согласно указанию Центробанка, страховщики должны сами провести ревизию заключенных за это время договоров, установить, какие из них были заключены без предъявления диагностической карты, и уже, видимо, в ноябре получить сведения из единой информационной системы техосмотра о прохождении или непрохождении ТО. Если техосмотр пройден, то страховщик обязан внести в информационную систему ОСАГО номер диагностической карты. Если автовладелец проигнорирует эту обязанность, полис ОСАГО не аннулируют. Но если автовладелец попадет в ДТП по собственной вине, то страховая компания возместит ущерб потерпевшему, а своему клиенту выставит регресс в полном размере выплаты.

Кроме того, в России вступил в силу закон об индивидуальных тарифах ОСАГО.

В соответствии с новым указанием Центробанка РФ по ОСАГО у страховщиков появляется возможность как понижать тариф для конкретного водителя, так и повышать его. Меняются коэффициенты по возрасту и стажу, а также региональные коэффициенты.

Согласно этому указанию нижняя планка для владельцев легковушек — физических лиц опустится с 2746 рублей до 2476 рублей. А верхняя вырастет с 4942 рублей до 5492. Для владельцев легковушек — юридических лиц тарифный коридор расширится на 20%, как вверх, так и вниз. На столько же шире он будет и для владельцев грузовиков.

Зато довольно сильно изменится тарифный коридор для владельцев такси. Верхняя планка поднимется на 30%. Правда, на столько же опустится и нижняя.

Изменится территориальный коэффициент по ОСАГО. Он снизится более чем в 180 населенных пунктах РФ. Сильнее всего — на 5,2% — он снизится в Мурманске и Челябинске (с 2,1 до 1,99). На 5% — с 2 до 1,9 — территориальный коэффициент уменьшится в Москве, Казани, Перми, Сургуте и Тюмени.

И другие ископаемые тоже...

Добывать попутные полезные ископаемые теперь смогут все недропользователи без исключений. Ранее компании могли добывать сырье только в соответствии с лицензией. «Закон позволит расширить круг пользователей недр, имеющих право на добычу попутных полезных ископаемых, не указанных в лицензии», — сообщило в СМИ Минприроды России.

В случае открытия на осваиваемых участках, не указанных в ней видов ископаемых или их компонентов, пользователь недр не имел права их разрабатывать. Снятие ограничений должно способствовать комплексному и эффективному освоению недр, а также увеличению объемов добычи попутных полезных ископаемых.

С июля 2016 года их добычу в качестве «пилотного» проекта разрешили компаниям с преимущественным госучастием (более 50%). Теперь это право распространили на всех без исключения пользователей недр, уточнили в Минприроды.

Нефтегазовые компании получили право добывать попутные полезные ископаемые из подземных вод, извлекаемых при разработке месторождений. В них в больших количествах могут быть растворены литий, йод, бор, магний и другие ресурсы.

Расширение полномочий

Социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) упростили доступ к мерам господдержки. Теперь их можно включать в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг без оценки их качества. Новый статус позволит им получать дополнительные меры поддержки. «Если НКО наделяется статусом исполнителя общественно полезных услуг, она получает «сертификат качества» ее деятельности. Это означает, что средства бюджета она использует эффективно, целевым образом, что нет жалоб и нареканий на ее работу со стороны тех, кому соцуслуги оказываются. А значит, бюджетные субсидии могут предоставляться НКО на более длительный срок», — рассказали в комитете Госдумы по развитию гражданского общества. НКО также получают право на бесплатное эфирное время и печатную площадь в государственных СМИ, а также их могут наделять полномочиями органов госвласти и местного самоуправления.

В сентябре граждане страны получат более широкий доступ к социальным услугам, благодаря тому, что к их оказанию допущены и частные компании.

Граждане, имеющие право на бесплатные социальные услуги (например, на санаторно-курортное лечение, паллиативную медпомощь), смогут выбирать, где их получить — в привычном государственном учреждении или у специально отобранной частной компании. Той компании, которую выберет человек, государство оказанную услугу оплатит. Бюджетное финансирование будет идти по принципу — деньги следуют за потребителем.

С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому коммерческие организации, занятые в социальной сфере, наравне с государственными получают доступ к бюджету. Представлять сферу соцуслуг коммерческие организации смогут по шести направлениям. Это социальное обслуживание населения (за исключением стационарного), санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной медицинской помощи, туризм, спортивная подготовка и занятость населения. Первые соцзаказы появятся не ранее 2021 года. До этого момента будут разработаны и приняты подзаконные акты, определены пилотные регионы. Их до конца сентября утвердит правительство. Именно в них будет сформирован и размещен в открытом доступе соцзаказ. Тогда же определятся объемы финансирования. По предварительной информации в 2021 году в апробации примут участие 28 регионов, а в 2022 году к ним присоединятся еще 15. Закон принят на пять лет. А его положения, которые касаются формирования соцзаказа, могут применяться с 2021 до 2024 года.

Сентябрь также ознаменуется запуском федерального регистра граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет федерального и региональных бюджетов. Не реже раза в год регистр будет обновляться.

«Появление регистра позволит автоматизировать анализ обеспеченности граждан медикаментами, повысить точность прогнозов изменения потребностей и оптимизировать поставки препаратов в регионы. Иными словами, это позволит избежать ситуаций, когда в том или ином регионе вдруг заканчиваются бесплатные лекарства для льготных категорий», — пояснила «РГ» зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

По некоторым заболеваниям люди имеют право оформить региональную льготу на лекарства. Также существует перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые граждане могут получить бесплатно. В 2020 году в перечень было включено 24 новых препарата. Для того чтобы получить право на бесплатные лекарства, нужно посетить участкового терапевта. Ему предоставляются справки из ПФР или органов соцзащиты, в которых прописано право на льготы. Врач дает рецепт на отпуск бесплатных лекарств, который заверяется заведующим поликлиникой. С этим рецептом пациенты обращаются в аптеку. Если выписанного лекарства в указанной врачом аптеке нет, необходимо записаться на так называемое отсроченное обслуживание. Но если лекарство там так и не появилось, а препарат пришлось приобретать самостоятельно, рекомендуется сохранять чеки, чтобы впоследствии обратиться в свою страховую медицинскую организацию за компенсацией.

Маркировка парфюмерной продукции станет обязательной, а туристам придут уведомления о переносе туров

До 30 сентября производители и импортеры, оптовые компании и розничные магазины должны промаркировать парфюмерную продукцию, включая духи, туалетную воду и одеколоны, а также фототовары, которые ввозятся в Россию. С 1 октября все сведения о передвижении парфюмерии будут передаваться в цифровую систему «Честный знак». Для этого на упаковку или этикетку будут наноситься коды Data Matrix.

Для потребителя наличие кода — повод разобраться с происхождением парфюма прямо на месте, в магазине. При помощи специального приложения на мобильном устройстве потребители могут просканировать код и прочитать все сведения о товаре перед покупкой. Если по коду ничего не найдено, значит, продукция скорее всего ввезена нелегально.

Вместе с тем для некоторых категорий парфюмерии маркировка не нужна. К примеру, для пробников объемом до 3 мл, которые продаются потребителю, рассказал руководитель товарной группы «Парфюмерия» оператора цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Сергей Парфенов. Также не требуется маркировать пробники. По данным ЦРПТ, к маркировке парфюма присоединились более 4,7 тыс. участников оборота.

Кроме парфюмерной продукции до 30 сентября к маркировке должны присоединиться все участники оборота фототоваров (производители, импортеры, дистрибьютеры, розница). С 1 октября маркировать продукцию этой группы товаров — фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки — нужно будет в обязательном порядке.

Законодательные изменения придут в сентябре и в туристическую сферу. Туроператоры до 21 сентября должны уведомить туристов о переносе отмененных из-за пандемии туров, а отельеры — о переносе брони.

Перед туристами выбор: получить обратно деньги либо отправиться в другое равноценное путешествие. Особенности исполнения, расторжения и изменения условий договоров о реализации турпродукта в 2020 и 2021 годах были закреплены постановлением правительства после того, как сотни тысяч россиян не смогли отправиться в уже оплаченные путешествия из-за приостановленного в марте авиасообщения и закрытых границ.

Правила касаются договоров, заключенных по 31 марта 2020 года. Туристам предоставляется право выбора, получить обратно деньги за несостоявшийся тур либо отправиться в другое равноценное путешествие. Об этом своих клиентов как раз и должны проинформировать туроператоры. Если туроператор уведомит турагента, тот должен довести информацию до туриста в течение одного рабочего дня.

Турист также вправе отказаться от переноса поездки. В этом случае туроператор должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. При этом туроператор заплатит проценты в размере 1/365 ключевой ставки Центробанка на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день — с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата денег.

Отдельным категориям граждан — туристам старше 65 лет, инвалидам, клиентам, зарегистрированным в качестве безработных в службе занятости, — туроператоры обязаны выплатить обратно средства за отмененный тур в течение 90 дней, с даты предъявления требования о возврате средств.

Если туроператор в установленный срок не пришлет уведомление, он должен вернуть деньги не позднее 31 декабря 2020 года.

Новые правила эвакуации при пожаре и разрешение на тюремное заключение ближе к дому

Приказом главы МЧС России Евгения Зиничева утвержден новый свод правил для проектирования эвакуационных и аварийных выходов при строительстве различных зданий.

Документ вступает в силу с 19 сентября. Соответственно с этого же дня утрачивает силу предыдущий свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», который действовал с 2009 года.

Новые правила устанавливают требования пожарной безопасности к любым эвакуационным путям и поэтому, безусловно, должны стать настоящей «настольной книгой» как для проектировщиков, так и для строителей. В документе, который занимает не один десяток страниц, все расписано и подробно «разложено по полочкам», как, где и на каком расстоянии друг от друга должны располагаться аварийные выходы в основном в соцобъектах и объектах с массовым пребыванием людей. Все расстояния и размеры рассчитываются по формулам, которые также приведены в своде правил. Их надо будет учитывать строителям и владельцам зданий, которые захотят не только построить или что-то пристроить, но и перепланировать или реконструировать.

Новые правила касаются хоть и большой категории зданий, но не всех. Они не актуальны и не обязательны, например, для сооружений специального назначения, таких как метрополитены и хранилища опасных, химических и радиоактивных веществ или, скажем, для жилых зданий высотой более 75 метров. Полный список исключений также указан в документе.

В сентябре также вступят в силу новые поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, позволяющие тюремному ведомству переводить осужденных по их просьбе в колонии ближе к дому.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что новации повысят доступность мест отбывания наказания для родственников осужденных и обеспечат возможность общения членов семьи с осужденными к лишению свободы.

Воспользоваться своим правом осужденный может только один раз в течение всего срока. Важная новация: законом введена возможность направления осужденного в колонию в тот регион, где живет один из близких родственников осужденного.

Например, мужчина жил в Самаре, преступление совершил в Оренбурге. По старым правилам его могли отправить отбывать наказание либо в Самарскую область, либо в Оренбургскую. Но если, допустим, у человека взрослые дети живут в Нижнем Новгороде, шансов попасть в колонию того региона у него до сих пор не было. Теперь шансы появились.

Министерство юстиции России уже разработало поправки в правила перевода осужденных из одной колонии в другую. Окончательное решение, переводить или нет, будет принимать тюремное ведомство.

По материалам «Российской газеты» — Федеральный выпуск № 194(8248)