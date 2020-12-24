Повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей силовиков повлечет штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Некоторые другие штрафы повышаются, по сравнению с действующими, в четыре раза.

«За неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, военнослужащего, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы, либо сотрудника войск национальной гвардии России в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей грозит штраф в размере от двух до четырёх тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов», — говорится в законопроекте.

Слушание второго чтения документа пройдёт после 22 января 2021 года. Добавим, что документ содержит целый комплекс поправок в Кодекс об административных правонарушениях. В основном нововведения касаются митингов, их организации и финансирования.