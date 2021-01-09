В январе 1957 года делегация ингушского народа выехала в Москву по вопросу восстановления республики, хотя об этом долгое время советские историки умалчивали. На представленной фотографии члены ингушской делегации на фоне кремля в Москве.

Это: 1.Аджиев Берснако Шаимович; 2. Мурзабеков Абукар Илезович; 3. Торшхоев Хасан Арскиевич; 4. Бузуркиев Сонт-Али; 5. Харсиев Шарпудин (с. Шолхи); 6. Матиев Албаст Алташевич (с. Ангушт); 7. Мациев Хусен (с бородой) (с. Базоркино); 8. Хаматханов Суламбек Солсаевич; 9. Цуров Инал; 10. Цицкиев Али Базиевич; 11. Цуров Джабраил Кагарманович (с. Джейрах); 12. Точиев Юнус Бунхоевич; 13. Хутиев Мажит (с. Ляжги); 14. Цицкиев Ахмет Сяльмурзиевич; 15. Цицкиев Мухтар Тоботович; 16. Цуров Хасан Бейботович; 17. Матиев Осман Артаганович (с. Балта); 18. Цуров Багаудин Патарханович (с. Редант); 19. Шовхалов Хамурза Воксагович (с. Бейни); 20. Куштов Магомет-Гирей Ходишкович; 21. Котиев Магомед Базиевич; 22. Цицкиев Магомед Мурцхаджиевич (пос. Южный); 23. Матиев Сяльмурза Ганижхаджиевич (пос. Известковый завод); 24. Котиев Аюп Саитович; 25. Котиев Хасан Козлоевич (с. Длинная Долина); 26. Цуров Магомед Бунихаджиевич (с. Эзми).

В указе говорится:

В целях создания необходимых условий для национального развития чеченского и ингушского народов Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Признать необходимым восстановить национальную автономию чеченского и ингушского народов.

2. Рекомендовать Президиуму Верховного Совета РСФСР:

а) рассмотреть вопрос о восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР;

б) установить границы и административно-территориальное устройство Чечено-Ингушской АССР;

в) утвердить Организационный Комитет Чечено-Ингушской АССР, на который возложить, впредь до выборов Верховного Совета АССР, руководство хозяйственным и культурным строительством на территории республики.

3. Считать утратившими силу Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве ее территории» и статью 2 Указа от 16 июля 1956 года в части запрещения чеченцам и ингушам возвращаться на прежнее местожительство.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР — (К. Ворошилов)

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР — (А. Горкин)

Москва, Кремль.

9 января 1957 г.

№ 149/14.

Однако после восстановления оказалось, что исконно ингушские земли, а именно Пригородный район был незаконно передан Северной Осетии.

А это: 1.Ангушт — Тарское; 2. Консервный завод — Майское; 3. Базоркино — Чермен; 4. Цорой-Юрт — Конгарон; 5. Яндиево — Дачное; 6. Гадаборшево — Куртат; 7. Шолхи — Октябрьское; 8. Галгай-Юрт — Камбилеевка; 9. Ахкий-Юрт — Сунжа; 10. Шоалжа-Юрт — Камгарон −1; 1. Товзан-Юрт — Камгарон −2; 12. Бартбос — Бартбос; 13. Спиртзавод — пос. Мебельный; 14. п. Южный — Южное; 15. Длинная долина — Терк; 16. Нижний Редант — Нижний Редант; 17. Верхний Редант — Верхний Редант; 18. Попов Хутор — Попов Хутор; 19. Балта — Балта; 20. Эзми — Эзми; 21. Верхний Ларс — Верхний Ларс; 22. Нижний Ларс — Нижний Ларс; 23. Чми — Чми; 24. Галми-йисте — Нижняя Камбилеевка; 25. Чернореченское — Чернореченское; 26. Галетти — Галетти; 27. Карца — Карца; 28. Джейрхой-Юрт — Ир; 29. Кескемские хутора Малгобекского района, а также хутора Баркинхоев, Цороев, Алиев, Ахушков, Чермоев, Хадзиев, Цыздоев, Шадиев, Гетагазов, Патиев, Яреча, Томов, Мамилов, Льянов и другие.

Ну а исторический Закон «О реабилитации репрессированных народов» был принят только 26 апреля 1991 году.

Напомним, ЧИАССР была ликвидирована указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года, но Закон «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР» был утвержден Верховным Советом РСФСР только лишь 25 июля 1946 года. На части бывшей автономной республики была образована Грозненская область, другие территории переданы в состав соседних республик.

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