В январе 1957 года делегация ингушского народа выехала в Москву по вопросу восстановления республики, хотя об этом долгое время советские историки умалчивали. На представленной фотографии члены ингушской делегации на фоне Кремля в Москве.

Это: 1. Аджиев Берснако Шаимович; 2. Мурзабеков Абукар Илезович; 3. Торшхоев Хасан Арскиевич; 4. Бузуркиев Сонт-Али; 5. Харсиев Шарпудин (с. Шолхи); 6. Матиев Албаст Алташевич (с. Ангушт); 7. Мациев Хусен (с бородой) (с. Базоркино); 8. Хаматханов Суламбек Солсаевич; 9. Цуров Инал; 10. Цицкиев Али Базиевич; 11. Цуров Джабраил Кагарманович (с. Джейрах); 12. Точиев Юнус Бунхоевич; 13. Хутиев Мажит (с. Ляжги); 14. Цицкиев Ахмет Сяльмурзиевич; 15. Цицкиев Мухтар Тоботович; 16. Цуров Хасан Бейботович; 17. Матиев Осман Артаганович (с. Балта); 18. Цуров Багаудин Патарханович (с. Редант); 19. Шовхалов Хамурза Воксагович (с. Бейни); 20. Куштов Магомет-Гирей Ходишкович; 21. Котиев Магомед Базиевич; 22. Цицкиев Магомед Мурцхаджиевич (пос. Южный); 23. Матиев Сяльмурза Ганижхаджиевич (пос. Известковый завод); 24. Котиев Аюп Саитович; 25. Котиев Хасан Козлоевич (с. Длинная Долина); 26. Цуров Магомед Бунихаджиевич (с. Эзми).

В указе говорится:

В целях создания необходимых условий для национального развития чеченского и ингушского народов Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Признать необходимым восстановить национальную автономию чеченского и ингушского народов.

2. Рекомендовать Президиуму Верховного Совета РСФСР:

а) рассмотреть вопрос о восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР;

б) установить границы и административно-территориальное устройство Чечено-Ингушской АССР;

в) утвердить Организационный Комитет Чечено-Ингушской АССР, на который возложить, впредь до выборов Верховного Совета АССР, руководство хозяйственным и культурным строительством на территории республики.

3. Считать утратившими силу Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве ее территории» и статью 2 Указа от 16 июля 1956 года в части запрещения чеченцам и ингушам возвращаться на прежнее местожительство.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР — (К. Ворошилов)

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР — (А. Горкин)

Москва, Кремль.

9 января 1957 г.

№ 149/14.

Однако после восстановления оказалось, что исконно ингушские земли, а именно Пригородный район был незаконно передан Северной Осетии.

А это: 1. Ангушт (ныне Тарское); 2. Консервный завод (Майское); 3. Базоркино (Чермен); 4. Цорой-Юрт (Конгарон); 5. Яндиево (Дачное); 6. Гадаборшево (Куртат); 7. Шолхи (Октябрьское); 8. Галгай-Юрт (Камбилеевка); 9. Ахки-Юрт (Сунжа); 10. Шоалжа-Юрт (Комгарон-1); 11. Товзан-Юрт (Комгарон-2); 12. Бартбос; 13. Спиртзавод (пос. Мебельный); 14. п. Южный (Южное); 15. Длинная Долина (Терк); 16. Нижний Редант; 17. Верхний Редант; 18. Попов Хутор; 19. Балта; 20. Эзми; 21. Верхний Ларс; 22. Нижний Ларс; 23. Чми; 24. Галми-йисте (Нижняя Камбилеевка); 25. Чернореченское; 26. Галетти; 27. Карца; 28. Джейрхой-Юрт (Ир); 29. Кескемские хутора Малгобекского района, а также хутора Баркинхоев, Цороев, Алиев, Ахушков, Чермоев, Хадзиев, Цыздоев, Шадиев, Гетагазов, Патиев, Яреча, Томов, Мамилов, Льянов и другие.

Ну а исторический закон «О реабилитации репрессированных народов» был принят только 26 апреля 1991 года.

Напомним, ЧИАССР была ликвидирована указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года, но закон «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР» был утвержден Верховным Советом РСФСР только лишь 25 июля 1946 года. На части бывшей автономной республики была образована Грозненская область, другие территории переданы в состав соседних республик.

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