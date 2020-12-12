История принятия Основного Закона берет начало с развала Советского Союза. РСФСР приняла Декларацию о государственном суверенитете 12 июня 1990 года, и в ней впервые была поставлена задача разработки новой Конституции России.

16 июня того же года была образована конституционная комиссия первого съезда народных депутатов РСФСР, которая сразу начала эту работу. Однако сложная расстановка политических сил в составе народных депутатов приводила к значительной затяжке принятия новой Конституции. Одни нормы проекта противоречили другим. Эта несогласованность вызывала ожесточенное противостояние и противоборство законодательной и исполнительной властей.

Высшей точкой этого конфликта стали события в октябре 1993 года, разрешившиеся роспуском съезда народных депутатов и Верховного Совета. Налицо был не только политический, но и конституционный кризис. В этих условиях принятие новой Конституции должно было явиться базой, способствующей установлению стабильности в обществе.

Проектов Основного Закона было подготовлено много. Главными из них являлись два, представленные конституционной комиссией и конституционным совещанием, созванным по решению Президента России Ельцина.

В итоге проект конституционного совещания вобрал в себя многие положения проекта конституционной комиссии и был принят за основу при окончательной доработке Основного Закона с привлечением субъектов федерации, депутатов, специалистов, рабочих групп.

15 октября 1993 года первый Президент страны Ельцин подписал указ о всенародном голосовании и утвердил «Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года». Согласно положению, Конституция считалась одобренной, если за ее принятие проголосовало большинство избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что участие в референдуме приняло более половины из числа, имеющих право голоса.

Голосование состоялось 12 декабря 1993 года. За принятие Конституции проголосовало 58,43%, против — 41,57%. Новый Основной Закон страны был принят и вступил в действие со дня его опубликования 25 декабря того же года.

В январе 2020 года, выступая с посланием Федеральному собранию, Президент России Владимир Путин предложил внести в Основной Закон ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям. По его мнению, Конституция является «живым инструментом», который «должен соответствовать уровню развития общества», напоминает ТАСС.

Поправки обсуждались и готовились специально созданной рабочей группой, которая проанализировала сотни предложений. В группу входили не только юристы-конституционалисты, но и представители самых широких общественных слоев. В марте, по сути, новая редакция Конституции была принята Федеральным собранием и одобрена законодательными собраниями всех субъектов России, после чего была вынесена на общероссийское голосование, которое прошло 1 июля. На нем почти 78% проголосовавших россиян поддержали новую редакцию Основного Закона, после чего документ был подписан Президентом и вступил в силу.

В Конституцию было внесено в общей сложности 206 изменений. Они, в том числе, закрепляют на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяют полномочия парламента, вводят ряд ограничений для высших должностных лиц, устанавливают приоритет российской Конституции над требованиями международного законодательства, закрепляют роль и статус Госсовета. А также предусматривают не более двух президентских сроков с уточнением, что действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост Президента вновь.

При этом неизменными остались преамбула Конституции и три ее основополагающие главы — «Основы конституционного строя», «Права и свободы человека и гражданина» и «Конституционные поправки и пересмотр Конституции».

«В обновленном тексте мы сделали акцент на суверенитете, на социальных гарантиях и на системе сдержек и противовесов. Но у нас не перестает быть главной вторая глава, которая посвящена основным правам и свободам человека и гражданина, сама вторая глава и остальные работают в системе», — обратил внимание сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил в беседе с ТАСС, что «Конституция 1993 года, в отличие от прежних конституций, непосредственно действующая, если бы не было законов, которые принимались в (ее) развитие, то она все равно бы работала».

Среди самых популярных у граждан России новелл Основного Закона те, что связаны с социальной сферой и разными аспектами общественной жизни. Это нормы о защите природы и сохранении уникального природного многообразия, о детях как приоритете государственной политики, об обязательной поддержке научно-технологического развития, гарантиях адресной социальной поддержки, обязательной ежегодной индексации пенсий.

Кроме того, по данным руководителя практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения, Михаила Мамонова, в десятку наиболее популярных на начало декабря поправок «также вошли закрепление статуса русского языка как государствообразующего, развитие системы экологического образования, признание культуры как уникального наследия, а также поправка, которая закрепляет доступность и качество медицинского обслуживания».

По мнению сопредседателя рабочей группы, главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, проведенная конституционная реформа «отражает ожидания людей относительно будущего России». В этом контексте он обратил внимание на «социальный блок поправок, который стал важным шагом на пути к реализации принципа социального государства».

Сенатор также отметил конституционные поправки, изменившие «регулирование вопросов взаимодействия высших органов государственной власти, расширившие полномочия Федерального собрания и одновременно сохранившие сильный институт Президента».

«В рамках конституционной реформы был переосмыслен порядок формирования правительства, усилены институты представительной демократии и парламентаризма. Что не менее важно, были предприняты решительные шаги по укреплению государственного суверенитета и федеративных отношений», — заявил он ТАСС.

Конституционный процесс не остановился на моменте вступления новой редакции основного закона в силу, в настоящее время идет принятие правовых актов в развитие Основного Закона. Всего же, по информации Крашенинникова, Президентом подписаны уже 17 законов, разработанных и принятых парламентом в связи с внесением в Конституцию поправок. В общей сложности изменения должны были быть внесены более чем в 150 федеральных и федеральных конституционных законов.

В перспективе начнется работа по изменению регионального законодательства, в том числе конституций и уставов субъектов России. По оценке ВЦИОМ, 74% россиян заявляют, что «в той или иной степени видят изменение законодательства в контексте принятия поправок в Конституцию».

В целом, по мнению Крашенинникова, работа над конституционными изменениями дала своего рода импульс правовой науке, «всплеск научных исследований» в этой области. «То, что мы обращаем на нее (эту тему) внимание, то, что сейчас был такой интерес, это хорошо, нам надо знать свои права», — констатировал он.

«Конституция РФ в редакции конституционных поправок является уникальным документом. Одновременный учет общественного запроса и выбор наиболее оптимальных в конкретных социальных условиях конституционных формул, высокий уровень поддержки и легитимности, закрепление фундаментальных конституционных ценностей исторического и перспективного характера — вот основные характерные черты обновленной Конституции России», — считает Клишас.

«Безусловно, внесенные в Конституцию поправки станут основой политико-правового развития нашего государства на многие годы вперед», — уверен парламентарий.