Первое ДТП случилось около рано утром на 583-м километре федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре. По предварительным данным, водитель автомобиля Omoda S5., двигаясь в сторону Сунжи, не справилась с управлением и столкнулась с «Газелью Next».

Женщина-водитель иномарки была доставлена в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани и госпитализирована в реанимацию. Ее пассажиру после оказания первой помощи назначено амбулаторное лечение. Обе машины помещены на специальную стоянку.

Второе происшествие зафиксировано в сельском поселении Кантышево. Водитель Lada Granta, также не имевший прав, допустил наезд на забор домовладения по улице Джабагиева и стоявший рядом бетонный столб ЛЭП.

В результате аварии пострадали сам водитель и его несовершеннолетний пассажир: их доставили в ИРКБ Назрани и Детскую республиканскую клиническую больницу соответственно, после оказания первой помощи оба направлены на амбулаторное лечение.

В отношении водителя Lada составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России. Собственник автомобиля привлечен к ответственности за передачу управления лицу, заведомо не имеющему такого права. Машина доставлена на стоянку районного отдела полиции.