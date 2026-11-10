Полицейские Ингушетии навестили спасенную ими год назад малышку 

Там отметил, что есть подвиги, о которых не трубят в новостных сводках, но именно они сильнее всего напоминают: героем является тот, кто в решающую минуту не растерялся и сделал все, чтобы спасти чью-то жизнь. Именно такой поступок совершил экипаж, несший службу на ФАД «Кавказ» в прошлом году, в составе командира 2-го взвода 1-й роты отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции капитана полиции Хасана Хаутиева и его заместителя старшего лейтенанта полиции Ислама Куриева.

Дежурство офицеров казалось обычным: дорога, машины, рутина. Но в районе сельского поселения Барсуки Назрановского района к патрулю подбежал отец шестимесячной девочки и попросил о помощи. У малышки стремительно нарастали признаки анафилактического шока, угрожающего жизни состояния, при котором счет времени идет на минуты.

По словам врачей, чтобы избежать трагедии, помощь должна прийти в течение получаса. А на трассе — плотный поток машин, и каждая минута в пробке могла стать роковой. Инспекторы это понимали, поскольку по роду службы проходят уроки оказания первой помощи.

Правоохранители, не тратя времени на лишние вопросы, пересадили бабушку с ребенком в патрульную машину. Сирены, проблесковые маячки, точный расчет маневров. Важно, что скорость здесь шла рука об руку с безопасностью: любая ошибка на дороге могла все перечеркнуть. Полицейские держали ситуацию под контролем до самой Республиканской детской клинической больницы в Назрани.

Врачи успели оказать необходимую помощь, и жизнь малышки была спасена. А сами инспекторы, лишь убедившись, что ребенку больше ничего не угрожает, вернулись на маршрут.

В свой профессиональный праздник, спустя год после того страшного дня для семьи девочки, сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД по республике с подарками навестили малышку и ее родных, пожелали им здоровья и еще раз убедились, что их работа — это прежде всего ответственность перед людьми. И в этом есть настоящая честь службы.

Родные девочки до сих пор не скрывают своей благодарности. Их слова — лучшее подтверждение того, что форма и погоны — это не только про порядок на дорогах, но и про готовность стать опорой в самую страшную минуту, говорится в релизе.