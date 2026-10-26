Победителя чемпионата мира U-23 по вольной борьбе в США встретили в Ингушетии

В мероприятии приняли участие министр физической культуры и спорта региона Руслан Белхороев, тренерский штаб, коллеги-борцы, близкие и друзья.

«Победа Магомед-Тагира на чемпионате мира — это большая гордость для всей Ингушетии и серьезный стимул для молодых спортсменов республики. Он доказал, что упорный труд и целеустремлённость приводят к высшим достижениям. Поздравляю Магомед-Тагира, его тренеров и семью и желаю ему дальнейших успехов на спортивном пути», — отметил глава спортивного ведомства.

Напомним, что мировое первенство U-23 проходило в США с 12 по 18 октября. В финальном поединке в весовой категории до 97 кг российский борец одержал волевую победу над американцем Джастином Рейдмэчером со счетом 9:7.