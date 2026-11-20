После гибели женщины и двух детей в результате отравления угарным газом инициировано уголовное производство. Дело квалифицировано по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по республике.
По данным следствия, сегодня днем в частном домовладении, расположенном по улице Московская Назрани, в результате отравления угарным газом скончались мать и двое ее малолетних детей.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинская и инженерно-техническая экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Изъятое бытовое газовое оборудование с участием специалистов направлено на судебную экспертизу.
В целях координации работы на месте трагедии побывал руководитель регионального следственного управления СКР Ахмед Асхабов. Ход и результаты расследования данного уголовного дела поставлены им на контроль.