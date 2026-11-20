На дорожки вышли 264 спортсмена, представлявшие 13 плавательных клубов, которые базируются в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. За медали сражались пловцы из Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Южной Осетии.

Десять атлетов представляли республику. По результатам заплывов в их активе оказалось пять наград: 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые.

Так, дважды победителем соревнований был признан Мухамед Маратзанов. В категории 16–18 лет ему покорились обе высшие ступени пьедестала — на 50-метровке и на 100-метровке баттерфляем. Серебро в копилку команды принёс Дени Мержоев: в возрасте 10–11 лет он стал вторым на дистанции 100 метров на спине.

Третьи места заняли Альберт Мержоев (12–13 лет) и Мухаммад Шадиев (14–15 лет). Обоим бронза досталась за заплыв на 100 метров брассом.

Отмечается, что возглавлял ингушскую делегацию в Нальчике Амерхан Мальсагов — президент федерации плавания республики, который также тренирует этих спортсменов.