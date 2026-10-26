Перестрелка в Ингушетии унесла жизнь одного человека, еще трое пострадали

Четверо человек с травмами, в том числе огнестрельными, 23 октября вечером были доставлены в Сунженскую центральную районную больницу.

На место происшествия выезжали оперативники уголовного розыска Сунженского отдела и управления уголовного розыска МВД по республике, участковые местного отдела полиции и опорного пункта «Нестеровское», сотрудники ППС, также специалисты Центра по противодействию экстремизму.

При осмотре места происшествия изъяты карабин «Сайга» калибра 7,62×39 мм с магазином на 10 патронов, пистолет Макарова, девять гильз калибра 9 мм и другие вещественные доказательства.

24 октября следователи межмуниципального отдела МВД России «Сунженский» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Однако позже один из участников конфликта скончался в больнице от полученных ранений, поэтому дело будет переквалифицировано и передано по подследственности.

Второй участник перестрелки находится в реанимационном отделении, врачи продолжают бороться за его жизнь.