«Парту Героя» в память об участнике СВО Абдул-Азите Албакове открыли в Малгобеке

В мероприятии приняли участие социальный координатор филиала Хамид Кодзоев, представители администрации муниципалитета, Общественной палаты республики, Союза ветеранов Афганистана, Ассоциации ветеранов СВО, родные и близкие погибшего бойца, педагоги, учащиеся, сослуживцы и не только.

«Парта Героя» — это не просто школьное место, а символ памяти, мужества и уважения к человеку, защищавшему Родину. На информационной табличке размещены фотография героя, сведения о его жизненном пути, воинской службе и наградах«, — подчеркнул собеседник.

Учащиеся почтили память защитника Отечества минутой молчания. Ветераны СВО в свою очередь рассказали ребятам о значении воинского долга и важности сохранения исторической памяти.

Отмечается, что «Парта Героя» будет служить для школьников напоминанием о подвиге земляка и примером мужества, ответственности и любви к Родине.