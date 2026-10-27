Парк «Ингуштранспорта» пополнили девять новых автобусов

На своей странице в социальных сетях Глава региона подчеркнул социальную значимость обновления автопарка. По его словам, для пенсионеров, школьников, студентов и мам с маленькими детьми автобус зачастую остается единственным способом добраться до нужного места.

В связи с этим критически важно обеспечить регулярность рейсов, а также комфорт и безопасность поездок. Долгое ожидание на остановках и давка в салоне создают серьезные неудобства, поэтому эти вопросы находятся на особом контроле.

При распределении нового транспорта учитывались обращения местных жителей и специфика конкретных маршрутов. Ожидается, что пополнение парка позволит сократить интервалы ожидания и повысить уровень комфорта пассажиров.

На закупку автобусов было направлено 86,4 млн рублей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Из них 51 млн рублей составили средства федерального бюджета. Все новые машины оснащены системами видеонаблюдения и валидаторами для безналичной оплаты проезда. Кроме того, конструкция автобусов предусматривает условия для удобной посадки и высадки пожилых граждан, родителей с колясками и маломобильных пассажиров.

Машины выйдут на семь востребованных направлений, в том числе «Назрань — Дачное — Куртат» (Пригородный район) и «Сунжа — Серноводск» (Ингушетия — Чечня).

«На этом работу не заканчиваем. В 2027 году планируем приобрести еще 9 автобусов. Всего с 2023 года мы приобрели для республики уже 117 автобусов. Водителей прошу беречь новые автобусы, соблюдать правила дорожного движения и с уважением относиться к пассажирам. Люди должны чувствовать себя в безопасности и рассчитывать на внимательное отношение во время поездки. Благодарю министерство автомобильных дорог и транспорта, правительство республики и всех, кто участвовал в подготовке закупки. Будем работать дальше, чтобы жители замечали перемены не только на дорогах, но и в повседневных поездках», — отметил руководитель субъекта.