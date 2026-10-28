Памятное мероприятие состоится на Мемориале «ГIоазота кашамаш» в Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации, собравшиеся вознесут коллективные молитвы, почтив память погибших и пропавших без вести, напомнят о событиях, которые не должны быть преданы забвению.

Мероприятие начнется в 9 часов 30 минут. Организаторы уверены, что этот день станет свидетельством единства и уважения к родным и близким жертв.

Напомним, по данным прокуратуры России, в результате так называемого «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года погибли 583 человека. Десятки тысяч граждан ингушской национальности остались без крова и имущества и были вынуждены покинуть места своего исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе.

Ежегодно в День памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября, на окраине Назрани, где похоронены жертвы конфликта, собираются родственники погибших и пропавших без вести, жители республики и представители органов власти.