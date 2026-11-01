Оториноларингологи Ингушетии приняли участие в «Осеннем консилиуме» в Москве

Мероприятие под девизом «Современная оториноларингология: от науки к практике» собрало специалистов для обсуждения диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа, обмена клиническим опытом и знакомства с современными методами медицинской помощи, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Минздрава региона.

В программу конференции вошли доклады о хроническом риносинусите, патологиях органов слуха, детской оториноларингологии, современных хирургических технологиях и междисциплинарном подходе к сложным заболеваниям.

Врач-оториноларинголог Детской РКБ имени Камбулата Ужахова Ибрагим Хадзиев выступил с докладом «Гипертрофия аденоидов у детей. Лечим степень или ребенка?», посвященным диагностике и выбору тактики лечения маленьких пациентов.

Студент Ингушского Госуниверситета Амин Гезгиев представил результаты исследования сезонной динамики аллергического ринита у детей в республике, связанной с цветением амброзии.