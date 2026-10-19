ОСФР по Ингушетии обучает молодежь пенсионной и финансовой грамотности

Отмечается, что для старшеклассников и студентов проводятся уроки, лекции и практические занятия, на которых в доступной и понятной форме рассказывают о структуре пенсионной системы России, мерах социальной поддержки, реализуемых Социальным фондом, а также об основах финансовой безопасности.

Школьники узнают, что такое индивидуальный лицевой счет, как формируются пенсионные права, какие виды пенсий существуют, в каких случаях их назначают и от чего зависит размер будущей пенсии по старости. Особое внимание уделяется тому, что основным условием назначения пенсии является официальное трудоустройство, при котором работодатель перечисляет страховые взносы, формирующие будущую пенсию.

«Образовательная кампания для старшеклассников и студентов республики проводится ежегодно. Молодым людям важно знать свои пенсионные и социальные права, понимать еще до начала трудовой деятельности, какие факторы влияют на размер будущей пенсии, почему опасна „серая“ зарплата и на какую поддержку фонда они могут рассчитывать в различных жизненных ситуациях», — подчеркнул управляющий Отделением СФР по Республике Ингушетия Зубейр Евлоев.

Для закрепления знаний старшеклассникам вручают буклеты «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни», содержащие основные сведения о пенсионном законодательстве.

Напомним, что программа по повышению пенсионной и финансовой грамотности молодежи реализуется с 2011 года. За это время ее слушателями стали более 5 тысяч учащихся Ингушетии.