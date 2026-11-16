Он напомнил, что проект реализуется по поручению Президента России при поддержке министерства просвещения. С 2025 года мобильные парки включены в национальный проект «Молодежь и дети».

Махмуд-Али Калиматов считает, что такие инициативы являются важной частью образовательной и воспитательной работы с подрастающим поколением. Особый интерес вызвала история развития отечественной космической программы: от первых идей освоения космоса до современных достижений.

«Уверен, знакомство с историей через современные мультимедийные технологии позволяет школьникам и студентам не просто узнавать новые факты, но и глубже понимать события, достижения и судьбы людей, которые формировали нашу страну», — подчеркнул руководитель региона.

По его словам, принципиально важно было познакомить молодых посетителей не только с историей России, но и с историей родной республики. В региональную программу вошли материалы о выдающемся ингушском писателе, авторе романа-эпопеи «Из тьмы веков» Идрисе Базоркине и первом Герое России, летчике-истребителе Суламбеке Осканове, чье мужество стало примером служения Отечеству. Их жизненный путь, талант и мужество должны быть известны молодому поколению и служить достойным примером.

В День народного единства программа объединила историю, национальные традиции и культурное наследие Ингушетии.

«Убежден, что знание истории своей страны и родного края помогает молодым людям лучше понимать свои корни, ценить наследие предшественников и осознавать ответственность за будущее. Именно поэтому мы будем поддерживать проекты, которые делают историческое просвещение доступным, интересным и содержательным. Хочу поблагодарить Фонд гуманитарных проектов и всех организаторов за проведение выставки и интересную программу для наших жителей», — подытожил Махмуд-Али Калиматов.