Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в селе Плиево Ингушетии

Поздно вечером 4 ноября в Назрановском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Отмечается, что примерно в 22 часа 15 минут на улице имени Суламбека Осканова в сельском поселении Плиево водитель ВАЗ-211540, следуя со стороны Назрани, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lexus, после чего Lada отбросило на стоявший на обочине грузовик КамАЗ.
В результате аварии четверо пострадавших были госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани. Среди них оба водителя и два пассажира Lada Samara. Еще один пассажир легкового автомобиля скончался при доставлении в медицинское учреждение.
Дала гешт долда.