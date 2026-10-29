Обвиняемого в мошенничестве при капремонте ДОУ главу фирмы осудят в Ингушетии

По версии следствия, в марте 2025 года между этой организацией и Минстроем региона был заключен госконтракт на капитальный ремонт государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения в Карабулаке. Стоимость контракта составила 34 млн рублей.

В июле-августе прошлого года обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, организовал внесение в документы о выполнении работ недостоверных сведений. Часть строительных работ и материалов не соответствовала условиям контракта и проектно-сметной документации. Тем не менее в актах приемки и справках о стоимости работ было указано, что все выполнено в полном объеме.

Эти документы обвиняемый передал представителям заказчика и организации, осуществлявшей строительный контроль, которые подписали бумаги, не зная о нарушениях. Завышение объемов работ превысило 790 тыс. рублей.

В ходе расследования следователи допросили свидетелей, провели экспертизы, осмотрели предметы и документы, имеющие значение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.