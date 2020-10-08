Как передает корреспондент газеты «Ингушетия», семь истребителей МиГ-29 прилетели из подмосковной Кубинки. Во время перелета авиагруппа высшего пилотажа выполнила одну промежуточную посадку в Липецкой области.

Летную группу в аэропорту в городе Сунжа жители республики встретили в национальных костюмах зажигательной лезгинкой и традиционными ингушскими лепешками с творогом. Для гостей творческий коллектив Дворца культуры Сунженского района подготовил концертную программу.

В ходе воздушного показа летчики ВКС намерены показать одиночный, групповой, парный, встречный пилотажи на истребителях.

Как сообщил заслуженный военный летчик, заместитель командира войсковой части по летной подготовке, полковник Сергей Осяйкин, с руководством аэропорта «Магас» обсуждены все вопросы безопасности и технические возможности. Выбраны места стоянки самолетов, заранее согласована программа выступлений.

«Тренировочные полеты запланированы на 9 октября в 13:00. Само авиашоу состоится 10 октября в 16:45 мск. Подготовлена сорокаминутная программа. Кроме того, 8 и 9 октября в аэропорту пройдут экскурсии для ингушских школьников. Ребята смогут пообщаться с пилотами и посидеть в кабинах их боевых машин», — сказал Осяйкин.

Он отметил, что программа начнется с одиночного полета. Далее группа из шести бортов выполнит фигуры сложного высшего пилотажа. Экипажи покажут комплекс фигур с различными перестроениями. Завершится программа сольно. При этом он уточнил, что речь идет о новой программа, которая демонстрировалась в рамках московского авиакосмического салона и на форуме «Армия-2020».

По информации регионального правительства, летная программа включает в себя соло-пилотаж на форсажном режиме работы авиационных двигателей, выполнение комплекса фигур высшего пилотажа и перестроения в различные фигуры в составе шести экипажей. Летчики покажут такие виды построения, как «звезда», «конверт», «пирамида», «стрела», продемонстрируют наиболее зрелищные элементы программы. Зрители увидят групповые петли Нестерова, синхронные «бочки», «колокол», встречный роспуск, «зеркало».

Праздничные мероприятия в регионе проводятся в соответствии с указом Президента РФ и при поддержке Министерства культуры РФ.

Годовщина единения с Россией в регионе обычно отмечалась 17-18 марта. В честь юбилея была запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце. В связи с распространением коронавируса акции решено перенести на осень.

Основные торжества в этом году пройдут 10 октября на обновленном стадионе самого молодого в республике города Сунжа. Мероприятие откроет авиагруппа высшего пилотажа «Стрижи», которая впервые выступает в Ингушетии.

Напомним, в начале сентября по распоряжению Главы республики Махмуд-Али Калиматова учреждена юбилейная медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией». Награды получат люди, стоявшие у истоков создания Ингушетии, внесшие значительный вклад в ее становление и развитие, укрепление ингушской государственности.