Нет, дело не во внешних признаках. Это состояние её души, способность понимать другого и помогать по мере своих возможностей, это тысяча мелочей, которые проявляются в умении общаться, уважительно относиться к окружающим, спорить уважительно, если того требует ситуация, это и скромность во многих вещах и многое другое. Отступление от этих принципов для такой личности практически невозможно. Вот о таком человеке и пойдёт сегодня речь.

«В 1979 году на филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета поступила девушка с очень выразительными глазами, — вспоминает сокурсник Магомед Зангиев. — Человек наблюдательный уже тогда мог определить по ним её характер: упорная, непоседливая, знающая цену себе и окружающим».

А ещё она отличалась необыкновенной активностью, было видно, что в школе девушка была заводилой. Словом, человеком, уже определившимся в жизни, знающим, чего хочет и чему посвятит свою жизнь.

Этот внутренний стрежень Зина Галаева в себе не только сохранила, но и сделала своё главное качество — упорство в достижении поставленной цели, своим прочным союзником.

Зина Магомед-Башировна выросла в большой и дружной семье, где воспитывались пять девочек и четыре мальчика. Жили они в селении Сагопши Малгобекского района. Отец, Магомед-Башир Галаев, пятьдесят семь лет проработал водителем в АТП. У него было всего четырёхклассное образование, но у него была отменная каллиграфия, да и ошибок в письме, даже в знаках препинания, он не допускал. Односельчане потому и доверили ему все хозяйственные и казначейские дела в сельской мечети. Его супруга, Лиза Абдурахмановна, дочь известного и уважаемого муллы с. Верхние Ачалуки Абдурахмана Гомкортиева, была доброй, радушной домохозяйкой.

Большая и крепкая семья Галаевых снискала уважение и почёт не только в своём родном селе, но и за пределами их знали как честных, добрых и порядочных людей. Все дети Галаевых получили достойное образование. Старшая Лида окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Люба — филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета. Зина, Тамара и Марем также окончили Чечено-Ингушский государственный университет, а четверо братьев пошли в торговлю и бизнес.

Зина Галаева, о которой мы рассказываем, всегда отличалась среди сверстников своей напористостью, умением доводить до конца начатое дело на совесть и на высшем уровне.

После окончания университета в 1984 году Зина вернулась в родную школу № 19 сельского поселения Сагопши, одновременно выполняя обязанности секретаря комитета комсомола, работала педагогом русского и родного языка и литературы. За хорошие показатели и отличную работу она получила звание заслуженного учителя республики. А в мае 1993 года Зину Магомед-Башировну пригласили на работу в Малгобекскую администрацию. Со школой расставаться было жаль, но ею двигало желание действовать, расширять свои возможности и сферу своей деятельности.

До 2003 года в администрации Малгобекского муниципального района в должности управляющего делами она занималась организацией работы аппарата администрации, держала под контролем работу приёмной, работу с техперсоналом и работу администраций сельских поселений.

Предприимчивого, ответственного и грамотного сотрудника отметили и вскоре повысили в должности. Она стала заместителем главы администрации Малгобекского района. Разумеется, предварительно прошла курсы повышения квалификации по должности заместителя главы администрации в Северо-Кавказской академии госслужбы.

С 2003 по 2012 год в должности заместителя главы администрации Малгобекского района Зина Магомед-Башировна занималась реализацией на территории района единой муниципальной политики в социальной сфере. Ей приходилось осуществлять контроль за здравоохранением и образованием, координировать деятельность организаций и предприятий при проведении досуговых мероприятий, в том числе развитие физической культуры и массового спорта, заниматься вопросами молодёжной политики, возглавлять работу муниципальных комиссий по вопросам социальной сферы и осуществлять личный приём граждан.

«Каждый день она открывает двери своего кабинета и решает задачи районного масштаба, — писала о ней в те годы пресса. — Перед её дверями очередь, и не оттого, что она не справляется со своими обязанностями, а потому что все стремятся попасть к ней, потому что знают — она поможет. Она решит. Так думают люди. И они недалеки от истины. Не было случая, чтобы Зина Магомед-Башировна кого-то подвела. Сказано — сделано! Вот, пожалуй, её основной девиз».

Прекрасно характеризуют Зину Галаеву и строки из другой республиканской прессы: «Это удивительно порядочный, поистине светлый человек. Отзывчивость, сострадание, простота, тактичность, умение слышать и слушать человека, чувствовать чужую боль и откликаться на неё — вот далеко не полный перечень качеств, характерных для этой удивительно обаятельной женщины. Рядом с ней легко, ей можно доверить и самые сокровенные мысли, поделиться сомнениями, попросить совета и помощи в разрешении тупиковых ситуаций. Эта открытость души, желание помочь людям делают её привлекательной для окружающих — чужих, знакомых, друзей, коллег. Ей верят люди, это очень ценно».

Вспоминая время совместной учёбы в университете, Магомед Зангиев рассказывает, как они студентами собирали фольклорный материал в селении Терк в Северной Осетии, где проживали представители ингушской национальности. Перед ними была поставлена конкретная задача — обойти старожилов и записать всё, что они знают, а знали они немало. Так вот, Зина Магомед-Башировна собрала записей на большую общую тетрадь. И такой сбор материала базировался не на везении, дело было в ее пунктуальности и ответственности.

Зина Галаева награждена почетной грамотой Республики Ингушетия. В 2009 году она стала лауреатом проекта «Профессиональная команда страны» за профессиональные достижения, такие как высокая степень ответственности, коммуникабельность, умение управлять коллективом, координировать работу сотрудников, контролировать исполнение поручений вышестоящего руководства, организовать культурно-массовые мероприятия, вести работу со СМИ, владеть навыками делового письма и работать с обращениями граждан.

Кстати, Зина Галаева в своё время сумела наладить систему делопроизводства в администрации района и занять первое место в республиканском конкурсе на лучшую организацию Дня республики.

С 2014 по 2018 год Зина Магомед-Башировна работает в коммерческих организациях города Ставрополя. В 2016 году она получила дополнительное педагогическое образование в АНО ДПО г. Ставрополя по специальности «оператор ЭВМ».

Но это ещё не полный перечень её заслуг и возможностей. Она всегда на передовой — и поможет, и подскажет, и направит на правильный путь, потому как интеллигентность и сострадание — это состояние её души.

Сказать, что Зина Галаева являлась в студенческие годы самым заметным человеком среди однокурсников, значит, не сказать ничего. Тем более, она не утратила этот юношеский порыв и в наши дни. Совсем недавно, она сумела организовать встречу однокурсников 1979-1984 года выпуска, учившихся вместе с ней в Чечено-Ингушском госуниверситете. Разузнала практически все номера телефонов, обзвонила каждого и устроила незабываемую встречу через тридцать пять (!) лет после окончания вуза.

Естественно, она сильно переживала по поводу того, что не всем ее друзьям удалось дожить до этого дня, но что делать?..

К сожалению, Зина Галаева в последнее время занята другими делами, но, уверена, запал и задор у нее еще есть, и она, поверьте на слово, себя еще проявит.