О том, какие мероприятия прошли в холодные дни года, о развитии добровольной пожарной охраны, неосторожном обращении с отопительными приборами и ДТП в зимний период газете «Ингушетия» рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Ингушетии Аслан Алмазов.

— Аслан, какие мероприятия проведены в нашей республике в зимний период для предотвращения несчастных случаев?

— К примеру, в соответствии с распоряжением Росимущества республики нами передано в муниципальные образования на безвозмездной основе имущество для создания добровольных пожарных команд с выездной техникой в количестве шести единиц. Это по одной единице в Карабулаке, Малгобеке, Назрановском, Малгобекском и Сунженском районах, а также одну единицу в пожарно-спасательный колледж. Вместе с этим 28 комплектов боевой одежды и снаряжения пожарного, 12 напорно-всасывающих пожарных рукава и 30 напорных рукавов.

— А всего сколько добровольцев принято на законную службу в пожарно-спасательное подразделение?

— За 2015-2017 годы из числа добровольцев ДПО и выпускников колледжа были приняты на службу в пожарно-спасательные подразделения на конкурсной основе 12 человек.

Добровольные пожарные команды в 2017 году принимали участие в качестве дополнительных сил в тушении восьми пожаров, что составляет 0,9% от общего количества пожаров в республике, и два раза в проведении АСР при дорожно-транспортных происшествиях.

Также с мая по сентябрь прошлого года добровольная команда Пожарно-спасательного колледжа участвовала в обеспечении пожарной безопасности детского лагеря «Эрзи» на территории Джейрахского муниципального района.

Что немаловажно, совместно с Главным управлением добровольные пожарные принимали участие в более 150 мероприятиях различного характера в сфере безопасности жизнедеятельности, формирования культуры безопасности населения, обучения детей и подростков и т. д.

— Сколько выездов было в Главном управлении для ликвидации последствий пожаров, ДТП и других происшествий в зимний период?

— Выездов всего ПСП — 310, на пожары — 61, на ДТП — 14, при этом спасено 14 человек, один погиб.

— Какие профилактические мероприятия вы провели за этот период?

— В соответствии с распоряжениями правительства Ингушетии и главка на территории республики мы провели надзорно-профилактическую операцию «Осенне-зимний отопительный период».

Также сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления разработаны памятки двух типов: памятка для родителей «Если ваш ребенок один дома» и памятка для населения «О мерах пожарной безопасности при пользовании газовыми и бытовыми приборами».

Весь план мероприятий в отопительный период был согласован со всеми заинтересованными ведомствами и утвержден председателем КЧС и ОПБ по РИ.

Стоит отметить, что сотрудниками пожарно-спасательных подразделений, электро- и газовыми службами, участковыми инспекторами и представителями ОМС проводились подворовые обходы в населенных пунктах республики с целью доведения и разъяснения мер пожарной безопасности в осенне-зимний отопительный период. В частности, до населения доводятся меры пожарной безопасности при пользовании отопительными приборами, особое внимание обращается на профилактику случаев отравления угарным газом.

Всего с октября прошлого года подворовыми обходами охвачено 783 частных домовладения с охватом 4312 человек, из них 27 многоквартирных домов (421 квартира с охватом 1620 человек), распространено 2568 памяток о мерах пожарной безопасности.

Также в соответствии с разработанным графиком проводились рейдовые осмотры газифицированных социально значимых объектов и многоэтажных жилых домов, расположенных на территории республики, для проведения профилактических мероприятий, общее количество которых составляет 30 объектов, из них 18 многоэтажных домов и 12 социально значимых объектов.

Организованы работы по всестороннему освещению в средствах массовой информации мер пожарной безопасности, опубликовано 18 статей в газетах, проведено 10 выступлений по ТВ и 9 выступлений на радио.

— Какие мероприятия проводились Главным управлением именно для профилактики пожарной безопасности и отравления людей угарным газом?

— В целях профилактики правил пожарной безопасности и отравления людей угарным газом сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы на стационарных въездных постах республики совместно с ГИБДД проводились акции по раздаче памяток водителям о мерах борьбы с угарным газом в быту.

Всего проведено 14 встреч с представителями религиозных конфессий. Проведены 16 сходов населения с охватом 1623 человек, немаловажным моментом считаем доведение мер пожарной безопасности до населения при проведении пятничных молитв в мечетях, где сосредотачивается огромное количество прихожан.

Таким образом, всего на территории Республики Ингушетия взято на учет 486 многоквартирных жилых домов, из них 54 — многоэтажные жилые дома. С начала текущего года поквартирными обходами охвачено 289 многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия агитационного характера, а именно: проверены 2234 квартиры с охватом 7936 человек, из них многоэтажных жилых домов 26, 1670 человек, распространено 6500 памяток о мерах пожарной безопасности.

— Расскажите об этапах развития аварийно-спасательной службы и о ее состоянии на 2020-2021 год?

— Официально становлением спасательной службы Ингушетии считается 22 февраля 1996 года. Состав службы составлял изначально 20 человек, впоследствии, путем увеличения штатной численности в 1998 году, спасательная служба работала в составе 27 человек, из них 23 спасателя.

Сегодня спасатели Ингушетии — это дружный и сплоченный коллектив, за плечами которого богатый профессиональный опыт. Это и поисково-спасательные работы, и участие в сборах спасателей МЧС России, соревнования спасателей, спасатели имеют призовые места, награды. Аварийно-спасательная служба (АСС) Республики Ингушетия имеет в своем составе 6 отрядов общей численностью 134 человека, дислоцированных в Назрановском, Джейрахском, Малгобекском, Сунженском районах и в городе Карабулаке.

В октябре 2008 года постановлением правительства Республики Ингушетия спасательная служба была создана как отдельное государственное учреждение и вошла в состав Комитета по чрезвычайным ситуациям, и по сегодняшний день выполняет свою работу, являясь неотъемлемым звеном государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в деле оказания помощи населению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Труд спасателей высоко ценится со стороны руководства республики, МЧС России, а также ведомств и силовых структур.

С развитием туристического кластера в Джейрахском районе увеличился поток людей в горные районы республики, где спасателями проводятся мероприятия по сопровождению многочисленных туристических групп, гостей, населения при посещении горных районов республики и проведении праздничных мероприятий.

Большинство спасателей владеют сразу несколькими специальностями — аквалангиста-водолаза, альпиниста, есть бульдозеристы, газосварщики и т. д. Они могут работать в воде, на суше, в самых сложных климатических условиях. Случалось и так, что оказывать помощь приходилось и под охраной военных, под свистящими пулями.

На сегодняшний день в службе 14 спасателей-водолазов, 12 специалистов промышленного альпинизма, 40 специалистов скального альпинизма, 30 газоспасателей, большинство спасателей имеют большой стаж работы. Основная часть спасателей, 112 человек, имеют классность — спасателя первого класса, спасателя второго международного класса, в составе службы шесть заслуженных спасателей, многие спасатели имеют награды за ликвидацию чрезвычайных ситуаций, за мужество, за содействие и др.

Из истории деятельности спасателей

В сентябре 1995 года произошел обвал горной массы на автодороге Алкун — Таргим. Спасатели приняли участие в поиске и извлечении из реки Асса 11-ти погибших и пострадавших людей, а также в восстановлении дороги на этом участке пути. Еще неопытные ребята неделями находились в ледяной воде, были найдены тела всех утонувших.

Со 2 по 25 марта 1996 года 12 спасателей были задействованы в эвакуации мирного населения из зоны боевых действий — из населенных пунктов Серноводск, Самашки Чеченской Республики.

С 13 по 31 июля 1996 года 20 спасателей проводили поисково-спасательные работы по поиску утонувших в реке Асса.

15 октября 1996 года 16 спасателей были задействованы в эвакуации мирного населения из зоны боевых действий — из населенных пунктов Серноводск, Самашки, Бамут Чеченской Республики.

С 27 по 30 ноября 1996 года трое спасателей совместно со спасателями Центроспас МЧС России принимали участие в ликвидации последствий крушения самолета Ил-76, г. Абакан.

С 5 по 18 марта 1997 года 12 спасателей задействовано в эвакуации населения из с. Ермоловка Чеченской Республики при ликвидации разлива аммиака и ракетного топлива.

С 20 по 25 января 1998 года 8 спасателей приняли участие в мероприятиях по обнаружению, ликвидации и захоронению радиоактивных средств, обнаруженных в Шалинском районе Чеченской Республики.

С 16 по 17 июня 1998 года 8 спасателей принимали участие совместно с правоохранительными органами в поиске, эксгумации и захоронении трупов в результате противоправных действий бандформирований в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики.

С 23 июня по 15 июля 1998 года 20 спасателей Ингушской поисково-спасательной службы совместно с привлечением 30 спасателей Кабардино-Балкарии и Северной Осетии участвовали в поиске 29 человек, погибших в результате падения пассажирского автобуса в горную реку Асса.

С 25 сентября 1999 года по 1 апреля 2000 — оказание помощи мирному населению Чеченской Республики, эвакуация населения, прием беженцев, размещение и строительство палаточных городков, доставка и раздача гуманитарной помощи.

С 8 по 10 февраля 2000 года — 5 спасателей задействованы в зоне боевых действий совместно с УФСБ и Минобороны по Чеченской Республике в поселке Ханкала, Мичурин, г. Грозный, поиск без вести пропавших военнослужащих, извлечение трупов из колодцев, эксгумация, уникальная операция в несвойственной для спасателей атмосфере при боевых действиях.

В 2000 году, параллельно с существующей спасательной службой, в республике начали создаваться спасательные отряды на местном бюджете. Это поисково-спасательный отряд на базе спасателей «Эрзи» в Сунженском районе и отряд «Армхи» в Джейрахском районе.

В 2001 году создан отряд «Механизации спасательных работ». Отряд выполнял работы по ликвидации последствий ЧС природного и социального характера, перевозку гуманитарной помощи, вывоз беженцев, оказывал помощь при возвращении беженцев в Чеченскую Республику, в Пригородный район Северной Осетии.

С 20 июня по 10 августа 2000 года — 14 спасателей участвуют в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в результате селевого потока в Кабардино-Балкарской Республике, г. Тырныауз.

С 22 по 26 февраля 2002 года — 8 спасателей участвуют в спасательных работах на реке Аргун, поиск утонувших военнослужащих, извлечение затонувшего вооружения и снаряжения.

С 21 июля 2002 года — 22 спасателя участвуют в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера в Джейрахском районе. В 2002 году спасатели оказывали помощь пострадавшим при сходе сели в Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском районе.

С 28 июня по 3 июля 2002 года — 6 спасателей, находясь в учебной командировке, приняли активное участие в помощи населению при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации — ураганного ветра и наводнения, в Ставропольском и Краснодарском краях. Они высоко отмечены со стороны органов исполнительной власти Краснодарского края, о чем указывалось в СМИ.

С 8 по 25 августа 2002 года — 7 спасателей, находясь в учебной командировке в Новороссийске, приняли активное участие в спасении людей в результате стихийного бедствия с множественными жертвами на море.

С 17 по 20 сентября 2002 года спасатели республики участвовали в ликвидации последствий взрыва корпуса здания Серноводского СХТ Чеченской Республики.

С 21 сентября по 10 октября 2002 года — 22 спасателя участвуют в ликвидации последствий схода лавины в Кармадонском ущелье РСО. В результате выведено живыми 23 человека, также обнаружено много останков погибших. Сотрудники отмечены руководством за высокие показатели по отношению к исполнению своих обязанностей.

С 12 по 15 мая 2003 года — 15 спасателей участвуют в ликвидации последствий теракта — взрыва здания силовых структур в Чеченской Республике, с. Знаменское.

С 1 по 4 августа 2003 года — 15 спасателей участвуют в ликвидации последствий взрыва госпиталя в Моздоке в результате теракта с подрывом машины КамАЗ.

15 сентября 2003 года — 10 спасателей участвуют в ликвидации взрыва здания ФСБ в Магасе.

С 3 по 13 октября 2003 года — 14 спасателей участвуют в спасательных работах в Чеченской Республике, г. Грозный, ликвидация последствий террористических актов. Обеспечение реагирования на время проведения выборов президента Чеченской Республики.

С 27 декабря 2003 года по 1 января 2004 года — 30 спасателей участвуют в ликвидации последствий взрыва здания правительства Чеченской Республики.

С 1 по 15 ноября 2003 года — спасатели участвуют в поиске пропавших двух военных вертолетов МИ-24 Северо-Кавказского военного округа на горе Дайхох Шатойского района Чеченской Республики (уникальная операция названа военными — «Поиск вертолетов»). Тогда мало кто надеялся на то, что в сложных природных условиях их вообще смогут обнаружить. Для спасателей эта операция была настоящим испытанием на выдержку, смелость и профессионализм. Боевые вертолеты были найдены, летчики, их снаряжение и все секретное военное оборудование было эвакуировано на высоту около 900 метров с применением альпснаряжения и передано представителям Министерства обороны. Сложность операции заключалась еще и в том, что в данном районе находились бандформирования, и бывали случаи боестолкновений между военными структурами и боевиками. В задачу военных входило обеспечить безопасность спасателей, от спасателей требовалась выдержка, хладнокровие и сосредоточенность.

В 2004 году была ликвидирована поисково-спасательная служба МЧС России, в республике созданы поисково-спасательные отряды в Малгобеке и Карабулаке. В итоге создалась спасательная служба, состоящая из шести отрядов численностью 115 человек, со временем путем расширения штатной численности состав службы составил 139 человек. Расположение отрядов и зона ответственности распределена с учетом скорейшего прибытия смен в места возникновения чрезвычайных ситуаций за ограниченное время — около 10 минут.

С 2004 года в деятельности спасателей много работ, связанных с взрывами, терактами, работы, проводимые совместно с силовыми структурами. Также спасателями выполнялись работы по ликвидации последствий природного характера, это последствия ливневых дождей, ветров в Джейрахском, Малгобекском и Сунженском районах.

Летом 2008 года спасатели приняли участие в оказании помощи, пострадавшим при боевых действиях в Южной Осетии, занимались доставкой гуманитарной помощи.