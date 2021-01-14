Согласно условиям контракта, соцслужбы обязуются оказать гражданину государственную помощь, а он, в свою очередь, реализовать мероприятие, предусмотренное программой социальной адаптации. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в Министерстве труда, занятости и социального развития республики.

Как отметил собеседник издания, речь идет о поиске работы, осуществлении предпринимательской деятельности, ведении личного подсобного хозяйства, реализации иных мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации.

«Кроме того, программа социальной адаптации включает предоставление гражданином отчетности о расходовании средств соцпомощи. Они могут быть использованы только по целевому назначению. Лица, которые могут получить государственную социальную помощь в рамках соцконтракта — малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного правительством Ингушетии», — сказал представитель Минтруда.

При этом он пояснил, что при невыполнении условий социального контракта гражданином он будет расторгнут, соответственно прекратятся и положенные выплаты. Если соцконтракт заключен на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, а дело закрыто по его инициативе (в течение срока контракта), то придется вернуть все полученные в качестве помощи государственные деньги.

По данным пресс-службы ведомства, на сегодняшний день Минтруд региона проводит комплекс мероприятий для подготовки необходимого перечня документов. Приём документов будет организован в ближайшее время.

Информация о начале работы по заключению социального контракта будет доведена до жителей в скором времени.

Напомним, власти Ингушетии с 2021 года внедряют новую форму поддержки малоимущих семей — социальный контракт.

Договор позволит не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе. Все иные формы предоставления социальной поддержки привязаны к конкретной жизненной ситуации, а именно: рождение ребенка и достижение им определенного возраста, потеря работы, временная и постоянная утрата трудоспособности.

Основным условием для его заключения является наличие среднедушевого дохода семьи на уровне ниже прожиточного минимума.

Ингушетии предоставляются субсидии на реализацию соцконтракта. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете региона с учетом софинансирования из республиканского бюджета (5%), составляет более 220 млн руб. ежегодно.

Как сообщал ранее министр труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев, социальная мера предусматривает единовременную выплату малоимущей семье (малоимущему одиноко проживающему гражданину).

Благодаря автоматизированной системе адресной социальной помощи (АСП), которая содержит сведения о количестве малообеспеченных семей, ведомство может оперативно запрашивать информацию о доходах семьи, а также осуществлять ведение социальных контрактов в электронном виде.

О порядке и условиях реализации соцконтракта жители смогут ознакомиться на официальном сайте Минтруда Ингушетии, а также на информационных стендах клиентских служб социальной защиты населения и центров занятости населения республики.