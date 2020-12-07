Суммарные долги населения, находящегося на обслуживании гарантпоставщиков Группы «Россети Северный Кавказ», на 1 декабря превысили 11,5 млрд рублей. Больше половины этой задолженности — свыше 6,4 млрд рублей — приходится на долю жителей Дагестана.

Только с января по ноябрь этого года суммарный прирост задолженности жителей всех указанных республик составил порядка 2,1 млрд рублей. Снижение уровня платежей в сравнении с прошлогодними показателями отмечено во всех регионах энергосбытовой деятельности компании. Энергетики связывают это с объективными причинами неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также режимными ограничениями. Несмотря на это, в большинстве республик уровень платежей населения достаточно стабилен. В Калмыкии — 97%, в Кабардино-Балкарии — 93%, в Карачаево-Черкесии — 91%, в Чеченской Республике — 88%.

Жители Северной Осетии исполнили обязательства перед Группой «Россети Северный Кавказ» на 80%. При этом платежи в адрес нового гарантпоставщика (филиал «Севкавказэнерго», действует с апреля текущего года) составили 64%. Необходимо отметить, что за аналогичный период прошлого года в Северной Осетии был отмечен один из самых высоких уровней платежной дисциплины населения — 97%.

В Дагестане жители оплатили 68% потребленной ими электроэнергии. При этом перед новым гарантпоставщиком (филиал «Дагэнерго», действует в статусе с июля 2020 года) обязательства по платежам исполнены на 57%.

Традиционно критически низкий уровень платежной дисциплины отмечен у населения Ингушетии. Жители республики заплатили лишь за 42% от потребленной ими электроэнергии. На 1 декабря 2020 года население самого маленького по площади региона России нарастило суммарные долги перед Группой «Россети» порядка 2,2 млрд рублей.

Энергетики напоминают, что с 1 января 2021 года истекает срок действия моратория на введение штрафных санкций в отношении населения. В рамках законодательства РФ энергетики возобновят начисление пени и ограничение энергоснабжения за долги.

Чтобы избежать штрафных санкций, всем должникам-физлицам рекомендуется рассчитаться с долгами за электроэнергию до конца декабря 2020 года. Жителям, допустившим значительный прирост долгов, энергетики идут навстречу и предлагают заключение договоров реструктуризации долга, чтобы поэтапно погашать задолженность. Кроме того, для удобства граждан энергетики предлагают активно пользоваться дистанционными платежными сервисами энергокомпании, в том числе личный кабинет gp-lc.ru, а также эквайринг.