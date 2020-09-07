«Для празднования Дня города и 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав Российского государства была подготовлена обширная программа мероприятий, основные из которых прошли на центральной площади», — сказал сотрудник пресс-службы мэрии.

По его словам, каждый желающий смог поучаствовать в велопробеге, прошедшем под лозунгом «Молодежь против терроризма и экстремизма», увидеть шествие участников конноспортивного клуба «Наследие», а юные горожане — бесплатно покататься на лошадях, праздничном паровозике.

Кроме того, были предусмотрены открытие аллеи имени Султана Плиева — почётного нефтяника СССР, праздничное представление для детей, конкурсы, викторины, выступления эстрадно-цирковой студии, выставка детских поделок, мастер-классы «Создаем вместе» для учащихся, народные гуляния.

Лучших коммунальщиков отметили благодарностями за многолетний и добросовестный труд, а учащимся в торжественной обстановке вручали первые паспорта.

Одним из важных пунктов праздничной программы стал грандиозный концерт ко Дню города и 250-летнему юбилею единения Ингушетия с Россией «Вместе мы — Россия».

В своем выступлении мэр города Мусса Галаев отметил, что Малгобек — город с богатой историей, героический и славный подвиг его защитников является яркой страницей в истории Великой Отечественной войны, примером мужества и самоотверженности народа, уроком высокого патриотизма и любви к Родине для подрастающих поколений.

«Мы отмечаем важную дату — день рождения нашего любимого города! Мне приятно отметить, что наш город динамично развивается, с каждым годом преображается и хорошеет. Уверен, что нас ждут хорошие достижения и новые победы. Желаю малгобекчанам крепкого здоровья, благополучия, дальнейшего развития и процветания нашему городу», — привел слова главы муниципалитета сотрудник пресс-службы.

В праздничном мероприятии приняла участие представительная делегация из Карачаево-Черкесской Республики.

В связи с проведением праздничных мероприятий с 15:00 и до конца дня 6 сентября было приостановлено движение транспорта по центральной улице Осканова для обеспечения безопасности участников торжества.

Организатором велопробега стал молодёжный совет Малгобека при поддержке АТК. К 9 часам на центральной автостанции города стали собираться участники соревнований. Следует отметить, что в велопробеге мог участвовать каждый желающий, достигший 18-летнего возраста и старше, для кого занятия физкультурой и спортом неотделимы от крепкого здоровья и отличного настроения, от возможности развивать свои способности и волю к победе.

Участники соревнований должны были преодолеть дистанцию 28 километров. Велосипедисты начали свой путь с центральной автостанции Малгобека, а финишировали в селе Вежарий-Юрт, где для них была развёрнута полевая кухня.

Поддержать ребят среди других гостей прибыл и мэр Мусса Галаев.

«Это интересный опыт, новые впечатления и неплохая проверка себя, — делились участники мероприятия. — Не ожидали, что соберётся такая большая компания желающих провести активный отдых».

В Малгобеке члены клуба «Наследие» в честь празднования Дня города организовали шествие конного отряда по центральной улице. Увидеть бравую поступь собрались жители и гости города, которые встречали участников патриотической акции с одобрением. Взрослые и дети получили большой заряд энергии и позитива.

В церемонии открытия Дня города, помимо Галаева, приняли участие председатель Малгобекского горсовета депутатов Усман Евлоев, почетный нефтяник Иса Картоев, который внес свой весомый вклад в трудовую славу Малгобека.

Нужно отметить, что День города совпал с не менее значимым праздником — Днем нефтяника. В связи с этим глава города вручил ценный подарок почетному нефтянику Исе Картоеву и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

День по-летнему выдался жарким, лучи солнца согревали каждого. С утра на главной площади развернулась выставка декоративно-прикладного искусства. Там можно было полюбоваться изделиями мастеров народного творчества, некоторые из них давали мастер-классы всем желающим. В выставке приняли участие центры детского творчества и юношества, технического творчества детей и другие.

На территории центральной площади состоялся праздничный концерт, посвященный 87-летию города и 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав Российского государства «Вместе мы — Россия», в котором приняли участие Мадина Байсахарова, Амир Пугоев, Зелимхан Барханоев, Залина Тимиева, а также артисты Государственной филармонии Ингушетии.

Они поздравили малгобекчан с праздником, пожелав им мира, добра, благополучия и счастья. На мероприятии было многолюдно, царила атмосфера праздника и веселья. На лицах зрителей играли радостные улыбки, прекрасные песни присутствующие поддерживали бурными аплодисментами и зажигательной лезгинкой.

В день празднования Дня города администрация приготовила бесплатные развлечения для детей: катание на каруселях, красочном паровозике, на лошадях и многое другое. Ребята с удовольствием ели мороженое и сладости.

Муниципальные власти поблагодарили руководство ООО «РН «Ингушнефть» за оказанную помощь в предоставлении бесплатного мороженого и множества сладостей для маленьких зрителей. На лицах ребятишек на протяжении всего праздничного мероприятия сияла радость и улыбки.

В ходе концерта помощник главы Малгобека Ераки Гантемиров от имени мэра вручил благодарности за многолетний и добросовестный труд и в честь 87-летия города работникам МУП «ЖКХ г. Малгобек».

В честь праздника провели конкурс поделок «Дары осени» учащихся городских школ. Третье место заняла гимназия № 1 Малгобека им. С. Чахкиева, на второй позиции СОШ № 18 города. Первое место завоевала СОШ № 2.

В честь Дня города юным жителям Малгобека были вручены паспорта гражданина Российской Федерации. Еще одним подарком стал праздничный концерт группы «Престиж», посвященный знаменательной дате Малгобека и Дню нефтяников. Праздничные мероприятия в честь 87-летия города завершились красочным салютом.