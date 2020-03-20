Основным назначением портала и приложения является оперативное отображение данных о термических точках, доведение информации о термических точках до заинтересованных лиц, категорирование термических точек, анализ возможных рисков возникновения природных пожаров.

В настоящее время информационный портал и мобильное приложение находятся в стадии внедрения и опытной эксплуатации на территории Ингушетии, сообщает региональное управление МЧС.

По словам начальника центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Ахмеда Евлоева, результатом данной работы послужит сокращение сроков реагирования органов управления и экстренных оперативных служб на термические точки и принятие мер для их ликвидации на начальном этапе их возникновения.

«Портал функционирует в режиме контроля, а приложение — в режиме пользователя. Доступ в приложение и на портал осуществляется посредством авторизации, путём введения заранее полученного логина и пароля. Каждому логину соответствует строго определённый за учетной записью пользователя муниципальный район субъекта Российской Федерации, в рамках которого и будут отображаться данные о термических точках», — говорит Евлоев.

Информационный портал и мобильное приложение предназначены для использования в повседневной деятельности диспетчерами единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований и городов, главами муниципальных образований, сельских поселений, а также заинтересованными министерствами и ведомствами.

После того, как принимаемые в Системе космического мониторинга чрезвычайных ситуаций МЧС России снимки проходят обработку, а термические точки детектированы, полученная информация отображается на портале и в мобильном приложении в соответствии с муниципальным районом.

В приложении перечень термических точек представляет собой список с атрибутами, как номер термической точки, даты и времени ее возникновения, площади контура, уровня риска и статуса термической точки.

Нажатием на номер термической точки отображается ее карточка, которая содержит следующую информацию: географическую информацию о термической точке, направление и скорость ветра в заданном участке с прогнозом на ближайшие 12 часов, карту с контуром выбранной термической точки с возможностью построения маршрута до неё.

Помимо этого, существует возможность визуального отображения всех термических точек в рамках заданного контура на соответствующей карте.