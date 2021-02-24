«Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения тем, кто посвятил свою жизнь служению родной земле, вспоминаем павших в боях. Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, всем, кто выполняет свой воинский долг, кто с честью отстаивает национальные интересы страны и защищает ее суверенитет», — подчеркнул секретарь Ингушского регионального отделения «Единая Россия» Михаил Илезов.

В этой акции приняли участие десятки тысяч человек во всех регионах России. Они принесли цветы к обелискам, захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны в знак защиты памяти героев.

Жители Дальнего Востока не только возлагали цветы, но и убрали снег вокруг памятных мест. В Петропавловске-Камчатском главными площадками акции стали памятник воинам Советской армии — освободителям Курильских островов в 1945 году от японских милитаристов, монумент «Скорбящей матери» и памятник морякам-пограничникам. В Приморье активисты и жители районов края возложили цветы более чем к 300 мемориалам.

В Ханты-Мансийске к Мемориалу славы воинам округа пришли более двух тысяч югорчан. В Кузбассе более тысячи представителей «Единой России», молодогвардейцев и волонтеров посетили более ста памятников Великой Отечественной войны. Жители Дагестана возложили цветы к мемориалам во всех 52 муниципалитетах республики. В Севастополе горожане, активисты партии и добровольцы посетили более 200 мемориалов.

В Волгограде центральной площадкой акции стал Мамаев курган. Более тысячи человек возложили цветы к Вечному огню в Зале воинской славы, а также на площади Скорби и к постаменту «Родина-мать зовет!».

В Москве массовое возложение прошло в нескольких местах. К монументу Победы нa Поклонной горе пришли почти две тысячи человек. В Александровском саду к Могиле Неизвестного Солдата цветы возложили Президент Владимир Путин и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, а также депутаты Государственной думы.

«Самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы. Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов», — сказал Президент.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с горожанами возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. «Пример героизма, который явила страна, заслуживает уважения и вечной памяти. Именно поэтому в каждом регионе, городе, селе мы приходим на воинские захоронения, на братские могилы, могилы неизвестного солдата и отдаем дань памяти их мужеству и героизму», — отметил он.

Активисты движения «Волонтеры Победы» не только приняли участие в возложениях, но и лично поздравили более семи тысяч ветеранов. Председатель центрального штаба движения Ольга Амельченкова сообщила, что добровольцы также передали ветеранам более 10 тысяч «Писем Победы», которые написали люди из разных стран мира. Помимо личных поздравлений «Волонтеры Победы» помогли возложить цветы к воинским захоронениям тем ветеранам, которые не могли сделать это лично.